【新冠肺炎】林鄭突視察長康邨康美樓　短時間逗留沒回應傳媒提問

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，青衣長康邨康美樓早前先後爆發兩宗新型肺炎個案，其中一名病人已出院。特首林鄭月娥今早（4日）突然現身康美樓樓下，在房署職員陪同下查看大廈渠管設計圖則，短時間逗留後乘車離開，期間沒有回應傳媒提問。

特首林鄭月娥今早（4日）突然現身康美樓樓下及短時間逗留。（電視截圖）

林鄭月娥今早11時到達康美樓地下綜合家庭服務中心，其後到康美樓樓下在房署職員陪同下視察大廈渠管設計圖則，事前沒有發稿通知傳媒，短時間逗留後離開。被現場傳媒問及「點解唔上樓巡視？」，她沒有作出回應便登車離開。

現場所見，運輸及房屋局局長陳帆亦有陪同。

行政長官辦公室其後上載特首視察短片，片段中陳帆陪同在側，在康美樓A翼地下的社會福利署南青衣綜合家庭服務中心內，聽取房署職員匯報康美樓清潔消毒進度。林鄭表示，抗疫行動已進行一個半月，過程中常遇突發事件，需透過各部門互相協調、統籌及動員，甚至需要找退休公務員幫忙，「去到呢啲危急時候，我哋優秀公務員發揮最大能量」，又感謝康美樓事件有份幫忙的員工，又指公共服務逐步恢復，防護裝備會透過不同方法向公務員提供，呼籲他們不用擔心。

林鄭與保安握手打招呼

林鄭月娥其後主動向大廈保安打招呼，對方伸手時她亦與其握手，又問及對方在康美樓住戶撤離當晚的工作，期間有疑似清潔工感謝房屋署合作。林鄭主動提及300億元抗疫基金日後安排，又感謝前線保安及清潔工在抗疫期間的努力。