【財政預算案】林鄭否認派錢違理財新哲學　稱固守想法才不負責任

特首林鄭月娥上任之初，提出「理財新哲學」，指對於未來投資可以大膽一些，應使則使，著重「前瞻性」的政策。然而，上周財政預算案公布全民派錢，外界再一次質疑特首口中的「理財新哲學」是否像八萬五政策一樣，「冇講等於不存在」。 林鄭今日（3月3日）行政會議前回應記者提問，表示派錢與其公共理財哲學沒有矛盾，又指現時香港受到前所未有衝擊，如果仍然固守某些想法，才是不負責任的表現。

財政司司長陳茂波上周公布全民派錢一萬。（資料圖片/ 余俊亮攝）

林鄭指出，現時香港面對前所未有衝擊，包括去年初中美貿易戰影響香港出入口、社會動盪影響旅遊零售、蔓延全世界的疫情，市民經濟上承受很大壓力，如果政府只為固守一些想法而不做果斷措施，不是一個負責任的交代。所以對於財政司司長的反周期措施（即在經濟下行和財赤時期增加紓困措施），包括派發現金共渡時艱，她表示贊同支持，與其理財哲學無矛盾。

不過林鄭強調，政府增加開支，不等於不明白擴張性財政會對公共財政造成壓力。她未來會親自領導，研究未來重振香港經濟的增長點，製造更多財富，增加庫房收入應付各方面開支。她又指，政府會為市民服務，不會「拿著一些原則，就不理市民的需求」，所以有些決定需要做，亦希望預算案盡快得到立法會通過，讓措施盡早推出。