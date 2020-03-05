【新冠肺炎】皇仁書院復課後五招追課程　高中生周六及暑假補課

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，全港學校農曆新年後一直停課，最早4月20日復課，不少學校調整時間表以追上教學進度。 「官校之首」皇仁書院周二（3 日）向家長發通告，公布追回進度五招。當中期終試延遲逾兩星期才開考，全校學生考試前後均要補課；試後活動取消，主要改為正常上課，連學期最後一日都要上堂。中四和中五生更要密集補課追回失去的學習光陰，5月初至6月中每個星期六均要回校補課半日，暑假又「大縮水」，有14日要全日回校上課，橫誇三星期，校方強調屬強制安排。 有中學校長表示，停課期間難以追趕教學進度，料4月底復課前，只能完成一半原定教學內容，故會縮減期終考試範圍，同時利用試後活動周補堂。

因應復課日子延長，皇仁書院將會順延期終考，又取消試後活動以安排補課。（資料圖片）

↓↓皇仁書院修訂校曆表及上課安排通告↓↓

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學期最後一日都要全校上課

因應疫情，全港中小學及幼稚園停課日期長達約三個月，嚴重影響教學及考試。皇仁書院近日向家長發通告，提供新校曆表，學校預計將於4月21日復課，期末考試順延逾兩星期，改於6月中至6月底舉行；又取消7月的試後活動，改為中一至中五的考試檢討及補課，暑假則如期於7月14日開始，最後一日、7月13日也要上課。

為追趕文憑試課程進度，中四和中五學生要密集補課。5月起至6月中，高中生每星期六均要補課三小時，另外暑假將延至7月25日開始，並縮減至只有一個月，學生需於7月中和8月期間，一共補課14日，涉及三個星期。校方在通告強調，強制學生必須出席所有補課，表明學生需要調節暑假活動配合。

皇仁書院復課後新校曆表

中學：料復課後僅達五成教學進度

獅子會中學校長林日豐表示，停課期間學校雖然一直利用網上平台授課，但是仍未能追趕下學期的教學進度，若4月底如期復課，料完成一半課程。

林日豐表示，他的學校期末考試會如期舉行，但會調整試後活動，低年級生會上午補堂，下午參與活動；高年級學生則會全日補課及做校本評核，預計最終完成八至九成的教學目標，「唔會百分之一百完成晒。」他續指，中五生在開學前須補課十日，其他班級則視乎教學進度，期望最終可以如期7月16日放暑假。

小學校長：料延長放暑假一周補堂

興德學校校長、資助小學校長會名譽主席賴子文表示，在網上教學下，學校已完成六至七成的教學進度，相信復課前可如期達標，但為確保學生可完全掌握學習，預計會將6月初舉行的期終考試順延至月中、縮減試後活動及放暑假約一星期，以延長面授的課堂時間。

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