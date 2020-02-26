【武漢肺炎】教育局長楊潤雄盼盡早復課　需考慮學生健康公共衛生

新型冠狀病毒疫情下，教育局昨宣佈，中學文憑試會如期舉行，全港學校則最早4月20日復課。 教育局局長楊潤雄今（26日）於港台節目《千禧年代》接受電話訪問指，政府將學生及試場職員健康安全為首位，惟文憑試是重要考試，「考唔到的話，呢班學生將來就業、升學咁點算呢？」他強調已加強考場安全設施，亦有借鑒03年沙士會考、高考做法。 他又期盼可盡早復課，但強調不能對學生健康及公共衛生置之不理，又稱整體疫情、學校準備功夫，以及市場防疫物資供求等，亦是考慮因素。有曾任教師的聽眾則批評局方拒壓縮暑假做法，認為會令學生造成損失。

楊潤雄認為，文憑試及復課安排，均需以學生利益為依歸。（資料圖片）

他表示，屆時會做足準備，加強考場安全設施，及跟足程序，包括加強場地清潔、量度體溫，全程戴口罩，考生座位分隔1.8米等，他相信文憑試「仍然可以考」，亦有借鑒03年會考、高考做法。

考評局亦會為全港考生準備50萬個外科口罩，楊指，港府知悉現時口罩供應緊張，為免考生擔心，政府決定取出口罩存貨作分配，提供基本需要。

至於復課安排上，他強調，需以學生利益為依歸，並於學習需要與保障學生健康取得平衡，他提到，除中港疫情外，周邊地區亦陸續錄得感染個案，另學校準備功夫，以及市場防疫物資供求等，亦同為整體考慮因素。

市場一罩難求，楊指，市場缺乏口罩，不少家長亦未能購買，「有部分價格高企，但唔係完全買唔到，最重要是睇到市場有足夠供應」，他又提到，政府亦正進行採購。



會否等待口罩價格回落始復課？楊未有正面回應，但他表明，知悉不少家長擔心子女長困在家，最後需作平衡，但強調不能令小朋友冒健康危險。

有家長質疑教育局不擬縮減暑假做法，楊潤雄解釋，現時大部分教學仍在進行中，相信復課後，校方會視乎進度，作課程調動，認為無必要硬性規定縮短暑假。他續指，高年級生可多元學習，而低年級生、以至幼園生方面，「（家長）畀佢哋在家做吓家務，照顧自己，都係一種學習」，期望家長信任學校專業。他期盼可盡早復課，但強調不能對學生健康及公共衛生置之不理。

有特殊學校教師則表達憂慮，因難以確保有特殊需要學生戴好口罩，有應屆考生家長則贊成教育局安排，認為可令升學進程如期進行，但擔心1.8米座位分隔不公平。

退休教師男聽眾則認為局方拒壓縮暑假是不負責任，因常規課程本身已緊迫，日常需補課，局方應特事特辦，容讓學生追回進度，「（老師）要教完好容易，機關槍咁咪得囉。但承擔後果係學生，學生損失好大」。

教育局昨公布，全港學校暫定最早復課日期為4月20日，但確實日期有待進一步評估，並傾向分階段復課。局方認為不需要改變暑假安排，將交由校本決定，本學年亦將取消全港性系統評估。

中學文憑試方面，則會如期於3月27日展開，各科筆試及英文口試如期舉行，體育及音樂的實習試則延至5月舉行，中文科口試則會改為5月18日至26日舉行，放榜日期則延至7月15日。