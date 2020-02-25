【武漢肺炎】教育局宣布將分階段復課　葉建源：言之尚早

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎在本港蔓延，教育局今日（25日）宣布中學文憑試筆試（DSE）將於3月27日開考，中文科口試將延至5月18日至26日舉行；全港中小學及幼稚園繼續停課，最早將於復活節假期後4月20日分階段復課。 教育界立法會議員葉建源回應指，3月27日如期開考、保留口試對考生的影響較少，他呼籲考生屆時應提早到試場接受檢疫。至於復課安排，葉建源認為，是否分階段復課仍要視乎疫情發展，目前談如何執行是言之尚早。

教育界立法會議員葉建源指，3月27日如期開考、保留口試對考生的影響較少，他呼籲考生屆時應提早到試場接受檢疫。（資料圖片）

教育局及考評局今日宣布，DSE筆試將如期在3月27日起舉行，中文科口試將延至5月18日至26日，放榜日期延後一周至7月15日。政府已預留50萬個口罩，當局將按考生應考總日數，於3月5日派發准考證時，一併向考生派發口罩。

葉建源回應指，DSE筆試如期開考、維持中文科口試，「打亂考生的情況較細」，延期開考對考生影響反而更大。至於當局加闊考生座位距離的做法，葉建源認為當局應注意監考人員的人手安排，而考評局目前已能回應學界的部分關注。

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教育局目前統計，至少有3名應屆考生滯留武漢，葉建源稱目前接獲福建省及貴州省各有一名應屆考生滯留，他呼籲港府應協助該批滯留內地考生回港。

教育局局長楊潤雄表示，疫情未有明顯減退跡象，全港學校進一步延長停課，直至復活節假期結束，最早在4月20日復課，目前傾向分階段復課，但他直言未有詳細想法，可能年紀較大的學生較容易先復課。

政府宣布，文憑試筆試將如期3月27日開考，由於所有筆試不設補考，若考生身體不適，考評局會按情況為其進行成績評審。（資料圖片）

葉建源回應指，據2003年「沙士」停課經驗，當年是由年紀較大的學生先復課，但目前仍須視乎疫情發展，若復活節後疫情已過，則可全體學校一次過復課；若疫情持續，則能否復課或如何分階段復課仍須商討，目前討論如何執行是言之尚早。

惟葉建源承認，尤其對幼稚園來說「停課越長、影響越大」，他希望政府早前推出的支援政策能有效協助。至於學校應否在暑假期間補課，葉建源認為應交予學校校本決定，學校亦可視乎情況，減輕學生的補課壓力。