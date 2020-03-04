【DSE 2020】中六生人數跌　恒大料下學年收生人數減少不多於一成

中六畢業生人數持續下跌，恒生大學校長何順文今（4日）在視像會談時表示，新學年料再下降多約3,000人，預計今年總收生人數會下跌，但保守估計跌幅不多於一成。他認為，反修例事件對本地收生影響不太大，但對於其他國家地區的學生或有負面印象，預料內地新生會輕微下跌約10至20個，以去年內地本科新生有160個計算，即減幅最多約一成。

恒生大學校長何順文表示，新學年料再下降多約3000人，預計今年總收生人數會下跌，但保守估計，跌幅不多於一成。（資料圖片)

自資院校正處於招生階段，恒生大學校長何順文表示，截至目前為止，報名人數比去年下跌一成。恒大2019/20學年總新生人數為2,235人，比上個學年升近六成。不過，他認為，今年中六畢業生人數大減，下跌約3,000人，推測新學年恒大整體收生人數或會下降，但料跌幅不超過一成。

反修例風波影響內地生 料減少10至20個

反修例風波持續超過半年有多，何認為，對本地收生影響不大，但對於其他國家地區的學生或產生負面影響。他指，恒大去年招收約160個內地新生，有150個屬本科一年級新生，不超過20個為高年級生；另有約120個內地碩士新生。他表示，近年多內地學生認識恒大，當地坊間亦認為大學學習環境「相對安全」，但因應社會狀況，預計來年會減少約10至20個內地新生。

談及2021學年恒大學費調整情況，何順文未有透露，但他認為，政府應檢討學費調整機制，認為目前審批過於限制，大多因應通脹釐訂，或視乎個別課程成本開支。他認為，自資院校在市場自由辦學，學費加幅受政府規限並不合理，因為大學整體投資如教師薪酬每年增加，認為政府應放寬學費審批條件，容許加幅可超過通脹。

至於大學課程方面，何指，恒大正籌備藝術設計、經濟學工商管理及綜合管理工商學士課程，但暫未有落實詳情。