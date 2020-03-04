反修例與疫情夾擊　恒大校長：招聘料減少　畢業生求職期延長　

新型冠狀病毒持疫情持續擴散，各大專院校均繼續延長停課。恒生大學校長何順文今早（4日）在網上視像會談表示，若疫情在四月中時受控，冀可回復正常的面授課堂。何指，受到反修例事件及疫情影響下，整體經濟下滑，後市狀況不穩，就業市場不明朗，料今年空缺職位會減少，應屆畢業生須花較長時間才找到全職工作。不過，他指，疫情對實習職位供應未有太大影響，恒大實習位暫時減少約50個，僅下跌約2.5%。

恒生大學校長何順文今早在網上視像會談表示，受到反修例事件及疫情況影響下，就業市場不明朗，提醒應屆畢業生要裝備自己，積極找工。（視像會面截圖）

恒生大學校長何順文表示，受到反修例事件及新冠肺炎影響，本港經濟下滑，後市狀況不穩，就業市場不明朗，料今年職位空缺會減少，但難以估計跌幅。他指，恒大畢業生可於四個月內找到全職職位，就業率達到九成，但考慮到市場職位增長會減慢，應屆畢業生或須延長求職期；由於市場職位競爭激烈，建議畢業生要努力裝備自己，主動積極找工。

受疫情影響 海外交流生本學期跌7成5

受到疫情拖累，恒大海外交流生亦減少。何順文指，以往平均一個學期會有40個海外交流生，今個學期跌至僅10個，下跌75%；至於，每個學期有80個本科生到海外交流，本月初已決定取消到日本及韓國，他相信影響是短暫性，新學年會恢復正常。

若疫情4月中受控 可適時恢復面授

恒大本學期授課日暫時延至5月15日。何順文表示，連月以來，恒大均以網上授課，亦有加強清潔及消毒校園，大學暫時無確診案例。何指，現時240個學生身處當地，當中有七人在湖北，暫時未回港，相信他們待疫情完結後才回校。他續指，若果疫情在四月中時受控，希望可適時回復面授課堂，否則要到五月才復課，屆時或須安排補課，期中考試亦會延遲。

恒大本學期授課日目前延長至5月15日。（資料圖片）

計劃在四月中或下旬辦小型諮詢日

何順文指，二月的大學課程諮詢日早前已取消，但預計有不少學生想親身到校了解，故計劃先在四月中或下旬舉辦小型諮詢日，邀請中學校長及個別老師，簡介恒大課程，其後或於六月時再補辦開放日，供學生參與。

今屆放榜日期延後一星期至7月15日，何指，同學毋須太擔心，大學的報名及入學程序會盡量配合安排。