【同性婚姻】菲籍跨性別牧師求准主持同性契結　官指無勝算拒覆核

菲律賓籍跨性別牧師，聲稱在港為多對同性戀情侶作「結盟聖禮」，3年前疑因此被捕，最終未有遭檢控。他早前申請司法覆核，要求法庭頒令為同性戀人在港進行契結等儀式，並不觸犯《婚姻條例》。高院法官(4日)頒下判詞，指涉案的「結盟聖禮」在港沒有法律效力，主持該儀式並非不合法。法官認為案件沒有可爭辯之處，遂拒批司法覆核的許可，並要牧師支付政府一方的訟費。

申請人 Marietta S BALAORO入稟求司法覆核，宣稱在港主持同性戀者的契結儀式並不違法。（資料圖片）

申請人 Marietta S BALAORO，為一名生為女性但性別認同是男性、未做變性手術的牧師；答辯人為律政司司長。

結盟聖禮非婚姻

對於申請人要求法庭頒令， 為同性戀情侶作「結盟聖禮」並不違反《婚姻條例》，法官在判詞中指涉案「結盟聖禮」並非本港法例中所指的「婚姻」，沒有法律效力。因此，在港主持該儀式的人也不是在主持的婚禮，法例未有禁止主持該儀式。

刑事檢控專員無權承認不檢控

此外，申請人又不滿律政司的刑事檢控專員，拒保證不會就申請人替同性戀情侶進行該儀式而作出檢控。法官則指，刑事檢控專員不會向個別人士提供法律意見。若申請人不清楚其行為是否犯法，應向其律師尋求意見；若其行為屬犯法，刑事檢控專員亦無權作出承諾不作檢控。

申請人須付政府訟費

法官認為申請人沒有勝算，因此拒受理。法官又指，考慮是次申請司法覆核時有嚴重的拖誤，以及申請人為其利益而作出申請，遂頒令申請人需支付政府一方的訟費。

案件編號：HCAL 1188/2019