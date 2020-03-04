【同性婚姻】同志申請公屋被拒獲裁勝訴　梁美芬周浩鼎促政府上訴

已婚男同志司法覆核被房委會拒絕公屋申請一案，高等法院裁定房委會違憲。立法會議員、民建聯副主席周浩鼎形容裁決茲事體大，變相承認同性婚姻在港合法化，可同享異性夫婦的公共福利，敦促政府儘快提出上訴。 本身是法律學者的經民聯梁美芬指，婚姻制度在香港存在已久，不應該由法庭的判決，需要透過詳細社會討論，她又指，不少市民都希望保留一夫一妻制，認為會影響小童成長。 陳志全則表示，本港法庭已就同性及異性伴侶應享有同等權利，作出多次判決，建議政府主動檢討相關政策，作出修改，而非等有市民再就議題申請覆核。

梁美芬：或令人誤會同性婚姻合法化

梁美芬提到，香港並無性傾向歧視條例，但其他例如殘疾人士歧視條例等，就曾經有討論，相關議題亦無在立法會上作任何討論、草案審議。

梁美芬呼籲港府就判決上訴，又指，相信絕大部分港人都要求，不應令人因為今次判決，而誤會同性婚姻已香港合法化，建議政府一直上訴，爭取到底。

周浩鼎指裁決後收到許多家長及維護家庭價值的意見，均表示十分憂慮，質疑裁決變相承認同性婚姻在港合法化，海外已婚同性伴侶可於香港享有合法婚姻地位，甚至申請與異性伴侶相同的社會福利。

他指，政府代表提出，歐洲人權法庭過去處理同類型案件都會考慮到維護傳統婚姻，並以傳統一男一女傳統價值作考量，惟高等法院本次裁決未有採納以上觀點。周認為，裁決會動搖一男一女的合法婚姻制度，敦促政府儘快提出上訴。

陳志全指已有同性及異性伴侶同等權利的案例

不過，本身是同性戀者的人民力量議員陳志全反駁指，本港法庭已就同性及異性伴侶應享有同等權利，作出多次判決，已有不少案例。

陳志全不希望房委會繼續上訴，盡快按判決落實新的政策。他認為司法覆核的過程勞民傷財，原訴人需要花不少時間、精力，又指過去的判例已很清晰，認為政府繼續上訴亦只是浪費時間，令原訴人需要捱更長日子。

政府應主動檢討相關政策 而非等覆核

陳志全又表示，政府就同性戀相關議題一直以「一事還一事」的態度，當有人狀告政府才作處理，批評這是「踢一樣，郁一郁」，建議政府主動檢討相關政策，作出修改，例如今次案件涉及公屋，性質相似的居屋亦應作檢視，而非等有市民再就議題申請覆核。

陳志全表示，應推動《性傾向歧視條例》的公眾諮詢及立法。（周禮希攝）

此外，陳志全再建議港府主動訂立同性伴侶制度，他指，不少同性伴侶要到外國結婚或作民事結合，回港才有機會申請有關伴侶的福利，但認為有人未必有能力到外國，質疑這些人是否一生都沒有權利享有這些福利。

促推動《性傾向歧視條例》公眾諮詢及立法

對於梁美芬指相關程序應經過立法會討論，陳志全表示同意，但批評以往他提出動議時，政府已作拒絕，梁美芬當時亦投票反對。他強調，訴諸法庭只是有關人士的最後選擇，呼籲有關人士，立即主動「企出嚟推動公眾諮詢」，並推動《性傾向歧視條例》的公眾諮詢及立法。

拒絕承認夫婦身份提司法覆核 高院裁定勝訴

已婚男同志Nick Infinger在港申請公屋單位，惟房委會指他們非政策中所指的「夫婦」拒絕申請，因而提司法覆核挑戰決定，其後高等法院裁定男同志勝訴，認為房委會未有提供足夠理據證明同性與異性配偶要有着不同的待遇，房委會須支付訟費，並發還該男同志與其配偶的公屋申請予房委會重新考慮。