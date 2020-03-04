【新冠肺炎】14名港孕婦滯留湖北　懷胎4至36周　需測病毒再產檢

港府安排包機接載滯留湖北的香港居民返港，首兩班包機今日（4日）下午及晚上抵港，首班包機有一人發燒，未能通過體溫檢測被拒絕上機。食物及衞生局局長陳肇始透露，得悉有14名孕婦在當地，孕期由4周至36周，當中有4人懷孕30周以上，部份孕婦會隨第二班包機返港，但未知是否全部14人均會上包機。 港人抵港後會被專車送往駿洋邨接受檢疫，料明日（4日）有醫護為他們抽取樣本做病毒檢測。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲透露，若孕婦的檢測結果對病毒呈陰性，會為其安排產檢，若懷孕已7至8個月的孕婦，若對病毒呈陰性，最快下周可安排做檢查。

▼3月4日港府首兩班包機 武漢現場圖片▼

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港府包機陸續在武漢接載滯留於湖北的港人返港，陳肇始在記者會上透露，有14名孕婦滯留當地，懷孕期介乎4周至36周，其中有4人懷疑逾30周。有部份孕婦會上第二班包機，但未知是否全部14人均會上機，確實數字有待公布。

醫管局總行政經理庾慧玲透露，孕婦抵港後與其他返港市民一樣，需先入住駿洋邨作檢疫，若其檢測結果對病毒呈陰性，醫管局會為其安排產檢，醫管局知道有部份孕婦懷孕7至8個月，預計最快下周可為她們安排做檢查。

1名湖北港人發燒被拒登機

登上包機的乘客需做足保護措施，陳肇始表示，他們需全程穿保護衣及戴口罩，直至入住檢疫中心的單位為止。乘客在出門前、在機場、登機前及下機後亦需量體溫，如有人抵港後發燒或出現其他徵狀，會有救護車由機場直送到醫院。陳肇始透露，首班包機有1人因發燒，在武漢機場被拒登機。

湖北港人入住檢疫中心後，需按專家建議洗澡、消毒、更換新衣、處理行李等，減低感染風險，相關工作人員亦已教導湖北港人，應如何正確脫下保護衣，免增感染風險，他們預計明日會獲安排取口水樣本及抽血，做病毒及病毒抗體的檢測。

至於為何不即晚做檢測，陳肇始稱要給予時間予他們安頓，加上按專家建議唾液樣本在早上起床後的「第一啖」最佳，因此明日才做檢測。

專家料首500人返港或有25人確診 陳肇始：難估感染比率

港大感染及傳染病中心總監何栢良估計，首批500多名港人自湖北返港後，料感染比率為百分之1至5，料5至25人最終會確診。

陳肇始則表示，若以之前已返港的鑽石公主號港人為例，約200港人入住駿洋邨後，有10人確診，但當時他們在郵輪逗留了長時間，而今次滯留湖北的港人分散於多個城市，情況有別，難以評估這班港人的感染比率。

▼3月4日首兩班武漢包機抵港▼