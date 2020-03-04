【新冠肺炎】檢疫中心專車現漏洞　政府FB僅指已增班次

《香港01》早前報道有湖北省返港者因過關時間太夜，政府安排的專車已離開，關口的衞生署職員竟着他們先行回家，翌日再入住檢疫中心，做法形成漏洞。記者周一（2日）曾就事件向衛生署查詢未獲正面回應，但當晚近12時政府則透過社交平台「添馬台」再次回應，指衞生署自2月25日起已在口岸開放的時段，增加專車班次接載須接受檢疫的人士前往檢疫中心，當局未有否認事件，也沒有披露增加班次數量。

添馬台指衞生署自2月25日起已在口岸開放的時段，增加專車班次接載須接受檢疫的人士前往檢疫中心。（資料圖片 / 梁鵬威）

《香港01》早前報道，近兩周有十多名從湖北省返港的港人在晚上11時許才過關，經登記及核對資料後，部分人未及搭上尾班專車，衞生署職員要求他們先行回家，翌日再入住檢疫中心，但未知是自行到檢疫中心，抑或當局會另派專車接送他們。

衞生署沒有否認事件，也沒有回應若有從湖北省返港港人過關時間遲於專車營運時間會如何處理，亦無交代有多少人未能安排在即日入住檢疫中心，僅指「就由湖北返港的香港居民，衞生署會盡快安排有關人士由相關出入境管制站送住檢疫中心接受檢疫。 」

政府的facebook專頁「添馬台」在當晚近12時，再次回應報道，指衞生署自2月25日起已在口岸開放的時段，增加專車班次接載須接受檢疫的人士前往檢疫中心，確保他們遵守檢疫令，同樣沒有否認事件。

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