越南籍男子涉深水埗藏3手槍及毒品　案押後至4月底再訊

警方日前在深水埗醫局街一帶截查一名越南籍男子時，發現他疑藏有手槍及子彈，之後到其單位搜查時，指他涉嫌亦藏另兩枝手槍、武士刀、摺刀、手扣等物品，並發現疑為有疑為海洛英及冰毒，該越南籍男子因而被控多項罪名，案件今(4日)在觀塘法院提堂，被告暫時毋須答辯，案件押後至4月29日再提訊，期間需還押看管。

被告Le Vu Phong，35歲，無業，越南籍並持有香港「行街紙」，被控2項無牌管有槍械罪、1條管有攻擊性武器罪以及1條販運危險藥物罪，指他3月2日在深水埗醫局街187號閣樓管有一支點25手槍和4發子彈、以及在該處1樓B室管有一支9 x 18 mm 半自動手槍連3發子彈、一支6mm 半自動手槍、1把武士刀、3把多用途刀、一對手扣，和在該處非法販運420.6克冰毒和2.8克海洛英。

被告暫毋須答辯，案件押後至4月29日再訊，待警方索取指模、DNA 和化驗所報告，期間需還押監房看管。

辯方庭上投訴，被告被警方關押期間曾受到虐打，導致手部、下半身等受傷，而警方亦未有帶被告到醫院治理。被告亦表示警方曾將證物放到他手上套取指模，關押期間亦沒有容許被告致電律師或家人。

案件編號：KTCC 278/2020