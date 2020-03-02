【逃犯條例】警方指反修例出現真槍實彈及爆炸品　屬本土恐怖主義

反對修訂《逃犯條例》持續多月未息，警方今日（2日）公布去年罪案數字及整體治安情況，指錄得的整體罪案總數是59,225宗，較2018年增加9.2%。警方指，去年上半年罪案數字比2018年同期下跌百分之4.7%，然而反修例運動導致持續多月動盪，不單抵銷了上半年的跌幅，至年底整體罪案數字更錄得升幅。 另外，警務處處長鄧炳強今日見記者表示，社會要慎防本土恐怖主義，指警方檢獲5支真槍，甚至AR-15步槍，又有人在交通交匯處放遙控炸彈，要求政府接納訴求，形容情況已經非常接近本土恐怖主義。

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襲警及縱火案升2.6倍及2.2倍

警方數字顯示，去年暴力罪案增加806宗，至9,690宗，上升較顯著的罪案可以分為兩類，第一類是因反修例相關的激進示威直接衍生的罪案，包括妨礙公安罪行、縱火、刑事毀壞、藏有非法工具、藏有攻擊性武器、襲警以及拒捕等。當中妨礙公安罪行更急升36倍，藏有非法工具亦上升10.6倍；而襲警及縱火亦分別升2.6倍及2.2倍。

警方指，由去年10月至今年2月20日接到1,200宗報案，涉及超過1,000個地點被破壞，當中有部份地點更被多次破壞。

警：防罪工作被反修例事件攤薄

第二類是受到間接影響的罪行類別，警方解釋由於防罪工作及資源因反修例事件而被攤薄，令行劫、爆竊、搶掠、車內盜竊等罪犯有機可乘。去年整體罪案和暴力罪案的破案率均錄得顯著下跌。整體罪案的破案率由46.5%下跌至37.1%；暴力罪案的破案率則由65.1%下跌至51.3%。

警方爆炸品處理課於銅鑼灣軒尼詩道近希慎廣場，引彈可疑物品。（楊婉婷攝）

4成反修例事件被捕者報稱學生

在傳統罪案方面，兇殺案由2018年的48宗下跌至去年24宗，當中有23宗已被偵破，餘下的一宗案件警方已鎖定疑兇身份。另外，去年非禮及強姦的案件數字均有所下跌，非禮案下跌10.6%，強姦案則由63宗減少至50宗。嚴重毒品罪行則有740宗，下跌47.1%。

警方又指，在反修例運動中觀察到學生及青少年被捕人數比例增加。在7,549名與反修例事件相關的被捕人當中，有40.9%報稱為學生。被捕學生佔總被捕人數的比例亦在開學後出現顯著升幅，由開學前去年6月至8月的25%，上升至9月至2月20日的43.6%，而且被捕者年齡有逐步下降跡象。

今年會針對網上教人使用汽油彈

警方又形容，「社會上有部分人採取包庇、縱容、姑息、甚至是支持的態度，更用各種藉口合理化、浪漫化他們（示威者）的違法行為，令市民的守法意識逐漸減弱」。警方指，網上宣傳品由早期呼籲群眾參加遊行示威，演變為發布不同的製造武器手冊，甚至是殺警指南。示威者由擲水樽、雜物，變為磚頭、鐵馬，再變為擲汽油彈、腐蝕性液體，甚至放箭，暴力更提升至用真槍實彈及爆炸品。警方於稿中形容，「為表達對社會及政府不滿，而選擇傷害市民大眾及引起社會恐慌，這正正是本土恐怖主義的行為。」

警方稱，今年會全力執法，「針對在互聯網上發布煽動他人犯罪、教人使用汽油彈等的疑犯」，並會繼續加強情報收集。對於目前緊張的警民關係，警方指會主動檢討與市民及其他持份者的溝通，提升警隊工作的透明度，希望釋除市民的疑慮。