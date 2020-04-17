【DSE 2020】開考最後準備　DSE狀元：唔好驚　須冷靜面對突發事

因應新型冠狀情況而延期開考的2020年度中學文憑試，筆試將下周五(24日)開考。僅餘一星期的時間作最後準備，不少考生心情難免緊張，三位就讀港大的文憑試狀元及榜眼接受《香港01》訪問時建議，考生應調整作息時間，培養早睡早起習慣；應試期間，要有心理準備應對突發情況，例如試場環境嘈吵，臨場要懂得安撫自己，冷靜面對，「同自己講唔好驚，因為你只有一次機會去考好呢個試！」 至於考生的家長，三人認為，可給予子女適當的支持，但毋須過份關心， 「當返係正常學生就得。」

港大醫科二年級生、2018年文憑試狀元傅霆軒及港大牙科二年級生、2018年文憑試狀元沈家浩，分享當年應試心態。（高仲明攝）

宜調節生理時鐘 適應考試時間

文憑試筆試將於下星期五(24日)開考，三位就讀港大的「尖子」包括2018年文憑試狀元傅霆軒、2017年榜眼鄺慶添及2018年狀元沈家浩均表示，筆試開始時間為早上八時半，現階段考生應調節生理時鐘，培養早睡早起習慣，以免應考時提不起精神，影響臨場表現。

鄺慶添認為，備戰期間，充足的睡眠是舒緩壓力方法之一，他每晚至少睡七小時，保持身心健康，「唔瞓我會頭痛。」沈家浩表示，開考前一個月，每日大約溫習六至七小時，分上下午兩節，中間有午飯及小休，晚上放下書本，聽歌或打機休息，盡情放鬆。

兩人表示，應考前考生宜調節生理時鐘，以及早適應考試時間。（高仲明攝）

考場環境嘈吵 狀元：須有心理臨場應變

應試期間，考生壓力較大，傅霆軒表示，溫習期間，考生尚可訂定分數目標，以適度鞭策自己，同時保持平常心面對，「唔好望住個分數做人，心無雜念，入去做到最好就夠，考完唔好再諗，過咗去就算。」

除專注溫習，考生宜有心理準備作臨場應變。沈家浩表示，當年遇到環境較嘈雜的試場，令他應考心情大受影響，「越做越燥」。若考生屆時遇上類似情況，他說，可稍為停頓一會，先安撫個人情緒，冷靜下來後，才繼續作答，「同自己講唔好驚，因為你只有一次機會去考好呢個試。」他說，往後數日在同一試場應考，曾向考評局投訴，但難以受理，最後獲准自備耳塞解決。

傅霆軒表示，考試期間，只須盡力以為，「唔好睇分做人」，以免為自己加諸壓力。（高仲明攝）

步入考場後，唔好望住個分數做人，心無雜念，做到最好就夠。考完唔好再諗，過咗去就算。 2018年文憑試狀元傅霆軒

家長應相信子女能力「唔使隆重其事」

至於作為考生的家長，三人均認為，在備戰時期，家長毋須過於關心，例如突然煮鮑心翅肚，又經常詢問溫習進度，此等均會增加考生的壓力。他們認為，考生若積極備戰，家長應相信子女努力溫習，並以「正常人」看待，「唔使隆重其事」，繼續家常便飯，輕鬆聊天，也是莫大支持。

為有兩手準備，沈家浩建議，考生可帶兩部計算機，試前檢查是否已輸入所須的計算程式。（高仲明攝）

唔好只係溫本書，預計考場嘅情形，冷靜應對。 2018年文憑試狀元沈家浩

鄺慶添寄予考生，這段期間保持身心健康，應考時盡力做好本份就足夠。（高仲明攝）