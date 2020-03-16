【DSE2020】文憑試狀元榜眼教專攻弱點溫習：計時做卷達備戰狀態

在新型冠狀病毒疫情陰霾下，中學文憑試核心科目亦將於3月30日開考。三位就讀港大的文憑試狀元及榜眼接受《香港01》訪問，分享當年備戰核心科心得和「摘星」的關鍵。考試日子逼近，有「尖子」認為，考生要清晰知道考試的目標，若要進攻5**，可專攻弱點，釐清艱深的考題及知識概念，操卷時宜徹底理解重覆犯錯的地方，減少失誤的機會；此外，各考生操卷亦宜計時，盡早熟習應試的節奏，提早進入作戰狀態。

港大在三月期間，邀請文憑試考取佳績的學生大使在Facebook做直播，分享備戰心得。左起為港大牙科二年級生、2018年文憑試狀元沈家浩及港大醫科二年級生、2018年文憑試狀元傅霆軒。（高仲明攝）

釐清自己目標與能力 檢討重覆犯錯地方

中學文憑試核心科筆試本月30日開考，港大三位「尖子」包括2018年文憑試狀元傅霆軒、2017年榜眼鄺慶添及2018年狀元沈家浩接受訪問，分享在備試衝刺期間，如何把握重點溫習。

鄺慶添與沈家浩均認為，目前最重要是認清自己的應試目標，若果要爭取考獲5**，須懂拆解難度高的考題、掌握出題用意及釐清知識概念。沈家浩說：「每次做完歷屆試卷，一發現有唔明，就會搵返教科書內相關主題解答，唔明就問老師，確保要清楚明白。」

鄺慶添形容，自己性格較為大意，作答上容易失分，為改善情況，會記下經常犯錯的地方，徹底理解失誤，尋找解決方法。他舉例，因作答心急，做「MC題」不時出錯，為確保準確度，選取答案後，會再思考其餘選項，「諗埋點解其餘都係錯。」若然考生想四平八穩，則應有取捨，視乎學科入學門檻，加強溫習比重較高的科目。

港大國際商業及環球管理三年級生、2017年文憑試榜眼鄺慶添現時正身處外地交流，他以視像方式接受記者訪問，分享當年應試的經驗。（高仲明攝）

中英綜合卷靠操練 短時間助「升呢」

中英文科方面，兩科的聆聽及綜合卷可被視為「救命草」，密密操練有助短時間「升呢」。鄺慶添認為，兩卷考核模式刻板，要求考生以合適語境，整合及拓展聆聽及閱讀材料，只要熟記文體格式，理解答題要求，則可穩取部份分數，「萬一其它科失手，呢科攞5**，都可以拉到5或5*，唔好睇少。」

傅霆軒建議，可參考官網範文佳作示例，揣摩如何整合拓展、內容達至「自圓其說」。談及英文作文卷，不少人愛背誦艱澀深字，寫作時藉此「拋書包」。不過，傅認為，勉強死記深字，只會弄巧反拙。預計作文考獲五級或以下的考生，宜花時間多寫文，鞏固基本文法運用。行文時文法準確，詞匯即使簡單，也有望輕鬆取得5級。

為提升英文的語感，傅霆軒及沈家浩均有看英文節目的習慣，前者看外媒如FOX新聞台，後者看TED Talks的演講短片。傅認為，現階段多看多聽英文，熟習語境，相信對應試也有幫助。

傅霆軒提醒考生，在開考前一個月，可計時做試卷練習，訓練自己適應考試模式。（高仲明攝）

看新聞標題溫通識 計時做卷進入備戰狀態

至於通識卷，傅霆軒提醒考生，除注意闡述及論證能力，答題的速度、題目的時間分配是關鍵，特別是卷一，每題平均最多僅一小時作答，時間非常緊迫，建議考生在操卷時要計時，「體驗如何極速進入狀態。」他續指，熟悉新聞事例固然重要，但現階段不宜花大量時間盲目背誦，可整合單元之間能共通運用的例子，切記如何扣題才是關鍵。



鄺慶添指，當年高中一直有儲新聞例子的習慣，臨近考試可重溫昔日新聞標題，閱讀報章時也可作為思考訓練，「每次睇新聞當考試操練，隨便攞一個標題出嚟，連繫返通識唔同嘅單元，攞呢個作為練習，甚至可以同朋友一齊做，互相學習。」