【DSE 2020】學友社調查指社會事件影響　三成文憑試生擬赴台升學

學友社早前以問卷形式訪問了超過1300名應屆文憑試考生，了解他們前往內地和台灣升學的意向和認知，並在今日（8日）公布兩地升學意願問卷調查。調查發現，表示「考慮內地升學」比例較去年下降5%，而「考慮台灣升學」的比例則上升至8%，至30%，兩地差距達一倍。學友社學生輔導顧問吳寶城預計，受新冠肺炎疫情影響，有意到內地升學的學生會再輕微下跌。

文憑試開考在即，學友社調查發現，「考慮內地升學」比例較去年下降。（資料圖片）

考慮往台升學者多考慮政治環境及制度

學友社資深督導陳倩雯指出，學生的升學意欲明顯受去年社會事件影響，令學生更看重升學地點的政治環境和制度，令較少考生有意欲到內地升學。在問卷中，考慮到台灣升學的學生，會考慮其政治環境和制度大幅升了二十個百分點。相反，今年的文憑試考生不考慮到內地升學的因素中，有七成是考慮到內地的政治制度等因素，較去年的37%大增32個百分點，亦有36%考生擔心到內地升學會難以融入和受當地人排斥，較去年增8%。

選往內地升學生 為歷年最低

吳寶城補充，今年會考慮到內地升學的考生與2015年，雨傘運動時的百分比相若，都是15%，為歷年最低，但由於近年來港就讀的學生增加，故估算去年社會事件對考生到內地升學的意願造成更大打擊。不過，在15%會考慮到內地升學的考生中，有35%指受到朋友和家人鼓勵。吳寶城指當中有部分內地父母可能擔心子女在本地升學會受到朋輩壓力影響。

學友社學生輔導顧問吳寶城預計，受新冠肺炎疫情影響，有意到內地升學的學生會再輕微下跌。（蕭韻蕊攝）

吳寶城：選擇升學地點時不應只考慮政治

同時，吳寶城指出有考生在考慮升學意願時，會同時考慮未來留在當地發展等長期因素；表示會考慮到內地和台灣升學的考生，希望將來在當地生活的百分點分別是33%和28%，而以院校和學科知名度選擇內地或台灣升學的，則下跌三和九個百分點。

吳寶城認為，此反映了考生未必太關心本身學科或就業發展，反而想留在當地發展。他指升學地點不等如將來會在當地生活，亦不代表需認同當地政制，而且升學決定有長遠影響，籲考生不要受短期政治環境影響，否則會阻礙升學選擇。另外，就政府提供的內地大學資助計劃，有七成多考生認為不能提高到內地升學的意欲。

吳寶城又指，疫情和文憑試延遲放榜，會令內地和台灣升學的報名方法和日期有微調，例如內地的文憑試收生計劃會延遲報名日期至3月31日，亦不需要親身交報名資料，籲同學留意最新資訊，學友社會為應屆考生提供支援服務，包括提供學生專線服務和在Facebook直播分享應試心得。