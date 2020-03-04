【新冠肺炎】汽車服務業界呻銷售量跌九成　逾百間維修車房倒閉

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，政府之前推出300億元的抗疫基金資助受影響行業。香港汽車服務業聯會今日（4日）表示，基金的支援並未包括汽車服務業，惟業界生意大受打擊，例如汽車銷售量跌九成，亦有逾百間主力負責維修服務的車房倒閉，冀政府可擴大資助範圍，包括向汽車服務業派發8萬元資助，及向從業員派1萬元。

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右軚汽車商會會長羅志勤表示，受疫情影響，港人消費欲下降，結果汽車銷售生意按年大跌九成。他續指，生意大減下，業界已裁員三成，餘下約5,000名汽車銷售員僅可靠數千元的底薪渡日。

至於汽車維修業，香港商用車維修業協會會長李炳申表示，業界客源主要為物流車隊，惟內地工廠遲復工，加上封關政策，貨車需求量下降，連帶維修業亦受影響，已有逾百間車房倒閉，近一成從業員失業或開工不足。

香港汽車服務業聯會會長王健文表示，希望政府可擴大資助範圍，包括除了零售業，亦向所有汽車服務行業派發8萬元資助；所有汽車從業員，如維修技工及汽車銷售員，都可獲不少於1萬元的資助；要求政府豁免有關汽車服務業的土地租金。

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