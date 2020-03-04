【新冠肺炎】藥房賣貴價口罩被批人血饅頭　商會呻無辜：全球搶購

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情持續，市面上消毒用品供應陸續回復正常，但口罩的售價則「企硬」維持數百元一盒。外界批評藥房做法是吃人血饅頭，港九藥房總商會理事長林偉文否認這個說法，強調今次疫情在全球爆發，各地口罩需求大增，每個口罩成本由過去約6毫子港元，急升逾倍至2港元一個，「仲要用空運，或者外國零售點逐少買回來，真係覺得無辜。」

港九藥房總商會理事長林偉文高呼「無辜」，強調口罩售價高與全球需求增有關。（黃舒慧攝）

《香港01》記者早前巡視港九藥房，發現一盒50個口罩售價介乎200元至420元不等，有藥房職員坦言來貨價上漲影響。



內地廠商被政府徵用 無貨供港直接退款

藥房出售數百元的口罩，不時遭受批評是吃「人血饅頭」。港九藥房總商會理事長林偉文高呼「無辜」，重申今次疫情在全球爆發，並非如2003年沙士只影響香港及廣東省。

他解釋，全球口罩有八成在中國生產，「我們過去向內地生產商採購口罩，對方直接退款並表明：『政府徵用，我們也無貨』。」藥房只好改轉向日本、韓國、泰國等地入貨，但其後疫情擴大，「供應商無貨，藥房就直接飛去當地零售點逐少帶回來，而且空運成本就高。」

港九藥房總商會與香港藥劑專科學院合作，籌集100萬港元在全球購買口罩用作捐贈。（黃舒慧攝）

因各地對口罩需求供加，每個口罩成本由過去約6毫子港元，急升逾倍至2港元一個。林偉文說：「你說我們將幾毫子口罩賣每個6、7元？生意不可能這樣做，是成本真的高了。」

林偉文亦否認藥房「扣貨」的說法，「至少我們會員不會，一批貨來了當然直接賣。你怎估計之後是升或跌？」他重申，各大藥房都努力尋找口罩貨源。

林偉文明白市民對口罩的需求大，總商會在2月初已經將6萬個口罩捐給醫管局，現時他們亦正與香港藥劑專科學院合作，目標籌集100萬港元以在全球購買口罩等用品，並用作捐贈行動。

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