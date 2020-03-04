【新冠肺炎】244人坐武漢包機返港　3人發燒被拒上機

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，港府今日（4日）派出兩班包機往武漢接載當地港人。第二班包機於晚上約10時抵港，較原定時間延誤約兩小時。 政制及內地事務局局長聶德權稱，兩班包機共接載244名港人，較原先預計的少14人，當中有3人因發燒未能上機。第二班包機上除來自武漢的港人，亦有從其他地區、有緊急需要的人士，包括孕婦、應屆DSE考生及病人。

政制及內地事務局局長聶德權及入境事務處處長曾國衞隨第二班專機回港。（梁鵬威攝）

港府今日共派出兩架包機到武漢接載當地港人，首架包機於下午約5時抵港，而第二架包機則於晚上約10時抵港，較原定時間延誤兩小時。

第二班包機有來自其他地區人士

政制及內地事務局局長聶德權稱，首班包機接載109人，全部來自武漢市，亦有患癌病人，需要回港進行手術；第二班包機則接載135位港人，其中91位來自武漢、44位為其他地區的緊急需要人士，包括孕婦、應屆DSE考生及病人。

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9人臨時改變主意沒上機 10多名孕婦隨機

早前政府指首兩班包機共接載258名港人返港，他解釋未有上機的14人中，有3人因發燒未能上機、1名因陪伴他人留下、1名孕婦改乘明日的包機，其餘9人則通知不上機。他指，發燒人士將被安排返回原來的小區及作隔離檢疫。

至於抵港包機有延誤，他解釋因部分上機人士來自其他地區，距離武漢市約2至3小時車程，而過程中因公路上有檢查等延誤行程；此外，第二班包機上亦有10多名孕婦，因此上機安排需時較長，相信明日的過程將較順暢。

3月4日，乘坐首班包機港人於晚上抵達駿洋邨。（盧翊銘攝）

主動交代有回港市民在機場吃東西

聶德權又主動回應報道，指有人於候機時除口罩進食，他解釋事前有通知乘坐包機人士出門前應先吃早餐，而航空公司有為他們準備小食，進食時亦有安排保持距離，形容為合理做法。「因為經過的路程、等候上機、機上的航程、來到香港後再到檢疫中心，是一段頗長的時間。我們第一班機在下午3時起飛，所以航空公司準備了一些小吃給回港人士。他們進食時當然需要脫下口罩，但會坐得較疏落，以及盡量保持距離，小心去安排。大家可想像得到，這方面是合理做法。由早上10時開始到晚上8時才到達駿洋邨，當中是一段很長的時間，所以在這方面希望大家明白。」

聶德權指整個行動之前有部署和安排，亦得到湖北省政府、武漢市和當地很多的小區的協助，讓滯留港人從小區到機場，「每個小區都認真透過地市疾控中心確認上包機的人士，看看他們本身是否確診者、懷疑確診者、或（確診個案的）密切接觸者。」

他指在武漢市以外的地區、屬於緊急個案的人士，來自超過20個地級和縣級的城市，所以當中安排專車，由小區送到機場，都得到當地政府和駐武漢辦事處的努力，使之能夠順利完成，他亦多謝國泰航空和國泰港龍全力配合和支持這個行動，並指國泰港龍高層管理人員亦有參與這個行動，還有跨部門的合作和配合。