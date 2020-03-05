【新冠肺炎】何栢良：從未發現貓狗傳人　寵物外出需保持社交距離

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，第85宗確診個案、馬主周巧兒的寵物松鼠狗，對有關病毒呈弱陽性反應。 港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，新型冠狀病毒可以感染哺乳類動物，除人類外，其他動物雖有機會受感染，有關病毒的傳播主要是透過人與人接觸，罕見貓傳貓、狗傳狗，無論是2003年沙士，以及據目前對今次病毒的觀察，從未發現有由貓狗傳人的情況。他呼籲，香港人與寵物齊心抗疫，尤其主人要加強個人衞生免影響寵物。

▼瑞士花園確診馬主周巧兒潛伏期行蹤▼

+ 11 + 10 + 9

就有確診者的寵物犬亦對病毒呈弱陽性反應，何栢良表示，類似情況在2003年沙士期間淘大花園發生過，有8隻貓及1隻狗有弱陽性反應，但當年香港人都是對寵物不離不棄，「無理會現在做得差過2003年。」呼籲冷靜勿誤信內容農場，弱陽性代表大機會是好低程度的感染，貓狗有弱陽性，是由人傳染給貓狗，而不會是貓狗傳染給人，其中理據包括貓狗打噴嚏、咳嗽的飛沫距離是近範圍，亦少見貓傳貓、狗傳狗。

他提醒，照顧貓狗如摸牠們、準備水等，一定要自己做好手衞生，帶牠們外出時，與其他貓狗都要保持安全距離，當貓狗在外出時排洩，準備好1比99的漂白水，在處理完排洩物後，將漂白水倒在該位置，同時注意勿令貓狗誤飲到漂白水。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片／盧翊銘攝）

另外，內地傳媒報道，中國科研團隊最新發現顯示，新冠病毒已於近期產生了149個突變點，並演化出了兩個亞型，分別是L亞型和S亞型。何栢良表示，基因圖譜分析甚複雜，但該分析的研究方法是整合了所有目前已有的圖譜分析，而非屬有設計、有目的分析，得出的地區、時間性分布未必解答到他們想分析的問題，配合流行病學，該分析其實只是印證了大家已知的事實，即是已經爆發，提到的S型，亦同時序、流行病學分析吻合，但未提供到證據顯示，病毒有地區性變異，如是否在武漢有更強毒性等。

就政府包機去武漢接回港人，何栢良認為，事先有周詳有計劃亦具秩序，包機上有醫護人員隨行，相信不需要太擔心。