【新冠肺炎】周巧兒愛犬確診　獸醫：無證據顯示狗有播毒風險

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，漁農自然護理署今日（4日）表示，第85宗確診個案、馬主周巧兒的寵物松鼠狗，口腔及鼻腔樣本對有關病毒呈弱陽性反應；專家一致認同，該狗隻已低程度感染有關病毒，並很可能是由人類傳染。 獸醫黎昌生說，狗隻從人類感染病毒，不等於能在體內繁殖病毒，所以暫時未有證據顯示牠存在任何播毒風險。他呼籲市民不需要對狗隻感到恐慌，「因為隻狗都好大機會係喺主人身上染病，而所有患者嘅寵物都要去動物居留所接受檢疫。」 愛護動物協會表示，該狗隻並沒有出現任何病徵，目前非常健康，在檢疫中心內狀況良好。如果主人懷疑自己染病，應考慮限制與寵物接觸。

漁護署表示，署方於2月26日在該狗隻抽取樣本進行測試，並於2月27日從其中口腔及鼻腔的樣本中檢測到小量2019冠狀病毒病病毒。署方分別於2月28日及3月2日再進行檢測，而該狗隻的口腔及鼻腔樣本，以及鼻腔樣本分別對有關病毒呈弱陽性反應。

漁護署曾徵詢香港大學公共衞生學院、香港城市大學動物醫學及生命科學院及世界動物衛生組織專家意見，他們一致認同有關結果顯示該狗隻已低程度感染有關病毒，並很可能是由人類傳染。該狗隻現時沒有任何相關病徵，現正於港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。

黎昌生提醒狗主，放狗時使用狗帶，以防狗隻亂碰周遭物品。（資料圖片／鄧倩螢攝）

獸醫：狗隻染病不等於能在體內繁殖病毒

獸醫黎昌生說，漁護署應向公眾交代何謂「低程度感染」新冠肺炎，他個人的解讀為病毒數目少。他認為，狗隻從人類感染病毒，不等於能在體內繁殖病毒，所以暫時未有證據顯示牠存在任何播毒風險。另外，他又說不少冠狀病毒能在環境殘存數天，所以不能排除狗隻的鼻腔及口腔適合病毒存活，此情況並不代表會造成發病或傳播病毒。

黎昌生呼籲市民，不需要對狗隻感到恐慌，「因為隻狗都好大機會係喺主人身上染病，而所有患者嘅寵物都要去動物居留所接受檢疫，所以唔需要擔心。」他強調狗隻在街上染病的機會極微。他又提醒狗主注意個人衞生，放狗時使用狗帶，以防狗隻亂碰周遭物品，並避免親近街上其他狗主。

內地狗主在放狗時為愛犬穿上「保護衣」。（Facebook@黑材料）

愛協：狗隻病毒很可能由人類傳染

愛護動物協會表示，公眾人士必須注意該狗隻並沒有出現任何病徵，目前非常健康，在檢疫中心內狀況良好。愛協建議公眾人士必須了解「被感染」，並不等於「具有傳染性」及「能夠將新型冠狀病毒傳播」，現時沒有證據顯示伴侶動物能夠將病毒傳播給人類。

愛協認為，狗隻的病毒很可能是由人類傳染。愛協建議寵物主人保持嚴格的個人衛生習慣。如果主人懷疑自己感染了病毒，則應考慮限制與寵物接觸。

城大動物學院：放狗後可用溫性洗髮水沖洗​狗隻

城大賽馬會動物醫學及生命科學院傳染病及公共衛生學系伴侶動物健康及疾病講座教授Vanessa Barrs指出，這些測試結果顯示該狗隻的感染程度低。根據2003年沙士經驗，感染病毒的貓狗不會生病，亦不會將病毒傳給人類，沒有證據顯示貓狗等寵物會將病毒傳給人類。Barrs提醒傳媒及公眾要小心理解上述這些資訊，松鼠狗的弱陽性結果只顯示牠曾接觸病毒，但由於其主人早受感染，因此這個測試結果並不意外，但現時所有證據皆顯示新型冠狀病毒只限人與人之間傳播。

城大一眾傳染病研究專家，正與香港愛護動物協會及香港獸醫協會緊密合作，確保寵物主人得到關於新型冠狀病毒與寵物的可靠資訊。他們呼籲寵物主人不要驚惶失措或棄養寵物。Barrs明白狗主或會為狗隻外出後做額外的衛生措施，以作額外的預防，但要確保做法對狗隻安全，主人可以在放狗後用溫性洗髮水為狗隻沖洗，或以殺菌消毒紙巾洗擦狗隻的毛髮和四爪，再以潔淨濕布抹掉消毒劑。

世衛：會繼續跟進事件​

世界衛生組織表示，關注香港有狗隻對新型冠狀病毒呈弱陽性反應，世衛正在與香港衞生當局及科學家一起工作，研究狗隻的病毒結果，以進一步了解個案屬於受感染，抑或是從受污染環境黏上病毒。世衛會繼續跟進香港對該狗隻的測試及檢疫工作。