港鐵去年周日載客量跌4.5%　復修和更換零件費用涉逾6億元

去年下半年反修例示威持續，港鐵亦捲入暴圈內大受影響。港鐵今日（5日）發布業績，行政總裁金澤培表示2019年全年的周日載客量下跌4.5%，至每日561萬人次。受示威浪潮影響，他表示車站商務和商場等範疇受到不同程度影響，由於多個車站的設施遭受破壞，車站需要加強人手和大量維修，截至2019年12月底，估計因為公眾活動引致車站設施損壞，而需要復修和更換的費用超過6億港元，假如連同租金及客務的影響，料涉款23億元。 受新型冠狀病毒疫情影響，金澤培表示，由於僱員在家工作、學校停課、遊客及本地休閒乘客人數顯著減少，本地鐵路服務乘客量大到重大負面影響。另外，由於過境服務和高鐵暫停，金澤培表示，今年首2個月香港鐵路服務的總乘客量較去年同期下跌34%。他形容，2019年是港鐵通車40年來最具挑戰性的一年，疫情影響下，受兩個月的財務影響，預計約為13億港元。

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金澤培表示，撇除各種外來事件的影響，重鐵網絡的列車班次和乘客車程準時度仍維持99.9%的世界級水平。他又稱，2019年上半年的周日載客量雖然增加2.5%，惟下半年則跌11.4%。業績報告指，由於2019年有示威，加上經濟轉弱及訪港旅客減少，本地鐵路服務總乘客量從前一年的16.7億人次，下跌6.1%至15.682億人次；羅湖及落馬洲過境服務的乘客量亦下跌11.3%至1.042億人次，主要由於訪港內地旅客人數大幅下滑。同樣地，隨著訪港旅客減少，機場快綫的乘客量於年內下跌11.0%。

另外，2019年所有鐵路和巴士客運服務的總乘客量，較2018年減少6.4%，至19.143億人次；周日平均乘客量較前一年的588萬人次，下跌4.5%，至561萬人次。

疫情影響 至少涉13億

業績報告提到，在新冠肺炎及公眾活動的不明朗因素下，多項業務均受到了嚴重影響，根據初步未經審核的內部管理帳目，疫情及公眾活動的後續影響，對港鐵的經常性業務淨利潤在2020年首兩個月的財務影響，預計約為13億港元。

港鐵今日公布業績（港鐵業績會片段截圖）

報告續指，疫情爆發對業務的影響預期將會持續一段時間，但其影響的確切時間及規模難以預測，並需視乎情況發展而定，港鐵已採取多項成本控制措施，以減低當前挑戰所引致的財務影響。

報告中金澤培又提到，雖然港鐵的乘客量對經濟增長放緩有一定的抗跌力，但需應對不少風險及不明朗因素，包括失業率上升、訪港旅客減少，尤其是近期爆發新型冠狀病毒疫情。報告續指，香港客運業務、車站商務及物業租賃業務，均受公眾活動的不利影響，包括乘客量下跌、部分車站及鐵路設施遭受破壞和損毀，需要維修或更換、增聘人手及保安而增加其他支出，以及提供租金補助及寬減。

金澤培表示，截至2019年12月底，因車站設施損壞，而需復修和更換的費用超過6億港元。（港鐵業績會片段截圖）

金澤培表示，面對疫情，港鐵希望與市民同心抗疫，乘客可放心坐車，員工也可安心工作。他續稱，過去2個月乘客量大跌，非繁忙時段的列車服務已有調整，當乘客量回升後，會再調整班次。至於2月份的客量，他表示尚未確認數據，不過初步了解按年下跌48%。

對於示威的影響，金澤培表示，截至2019年12月底，因車站設施損壞，而需復修和更換的費用超過6億港元。他續稱，假如連同租金及客運服務的影響，料損失達23億元。港鐵財務總監許亮華進一步透露，23億元損失中，一半與客運有關，不過未有透露如何計算。