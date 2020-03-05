港鐵沙中線、高鐵工程各接承建商逾千宗申索　涉款合共近370億元

港鐵沙中線工程屢傳醜聞，多次超支延誤，今日（5日）運輸及房屋局表示，截至去年底，港鐵共接獲1,046宗來自沙中線工程承建商的申索，金額達77.1億元，並已發放近30億元。運房局指，由於申索涉及敏感的商業資料，港鐵認為不宜披露相關資料，以免影響港鐵處理申索。 運房局亦透露，高鐵香港段同樣接獲1,176宗有理據的申索，總額為291億元，已發放當中近109億元，當中的申索原因，主要包括遇到不利的地質條件、設計變更、關連工程延誤和未能預見的境況等，而引致的支出增加及工程進度延誤。

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港鐵及政府最近確認沙中線工程的超支額，修訂工程預算，總造價升至914.6億元，將向立法會申請約100.6億元撥款。公民黨立法會議員陳淑莊早前向運房局，查問關於沙中線的申索及開支問題，當局今日以書面回覆。

運房局表示，截至2019年12月31日，港鐵就沙中線工程批出的合約總值578億1,400萬元，接獲1,046宗有理據的申索，金額約為77億1,360萬元，當中已解決318宗申索，已向承建商發放約17億9,800萬元；另因應別工程的需要及個案的審核和商討進度，部分個案獲發中期金額合共約12億1,320萬元。運房局指，上述申索包括在已修訂的工程預算內。

紅磡站工程屢傳醜聞（資料圖片）

運房局指，港鐵會按審核和監督機制處理每宗申索，包括根據合約條款、承建商的理據，及有關文件記錄，並經「項目監控小組」審批，期間會考慮路政署及其監核顧問的意見。不過由於每宗申索的合約、金額不同，又涉敏感的商業資料，港鐵認為不宜公開，以免認為申索。

至於涉紅磡站工程醜聞的開支，以及局部通車的費用，運房局指由港鐵支付，開支估算為約20億元。

之前有報道提到，港鐵以公帑重建位於銅鑼灣的警察體育遊樂會會所。運房局指，相關的拆卸及重置工程合約為「銅鑼灣避風塘至金鐘站鐵路隧道建造工程」，於2014年8月批出，總值52億2,657萬元，主要為鐵路隧道及樓宇結構工程的費用，不過由於工程仍未完成，未知拆卸及重置會所的工程詳細費用。另外，「警察體育遊樂會會所優化工程」於2013年12月展開，2015年2月完成，合約費用約為3億元，絕大部分為結構及機電工程費用，傢俱及設備佔少於1%。

另外，陳淑莊亦關注高鐵香港段的申索問題。運房局表示，截至2019年12月底，港鐵從高鐵承辦商的申索達1,176宗，總額為291億元，其中已處理635宗，已發放108.7億元，較申索金額少72.11億元。另外，在541宗未解決的申索中，已發放45.36億元的中期發放金額。

運房局表示，高鐵亦涉多宗申索。（資料圖片）

運房局指承建商申索原因包括遇到不利的地質條件

運房局表示，承建商的申索原因，主要包括遇到不利的地質條件、設計變更、關連工程延誤和未能預見的境況等，而引致的支出增加及工程進度延誤。

運房局指，政府委託港鐵興建高鐵的費用為844億2千萬元，並已就此「封頂」，截至2019年12月底，累計開支未超過「封頂」水平，假如超出會由港鐵自行支付，政府正跟進港鐵的責任問題，並保留權利，與港鐵透過仲裁解決高鐵超支的責任問題。