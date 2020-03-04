【港鐵出軌】田北辰：港鐵欠問責文化　促解僱涉事管理層

港鐵有列車去年9月在紅磡站附近出軌，昨日（3日）發布事故調查報告，指維修人員曾將兩條損耗的木材軌枕更換成合成軌枕，但新軌枕的剛度與鄰近的軌枕有異，繼而引致意外。曾在九鐵主席的立法會議員田北辰指，港鐵公司的文化一向「無壓力」，質疑專責維修基建的總經理黃永健在任10年期間，意外頻生，認為港鐵應考慮解僱他。

港鐵有列車去年9月在紅磡站附近出軌，昨日（3日）發布事故調查報告，指維修人員曾將2條損耗的木材軌枕更換成合成軌枕，但新軌枕的剛度與鄰近的軌枕有異，繼而引致意外。（資料圖片/黃偉民攝）

田北辰指，涉事的總經理負責基建，包括電纜、訊號系統，路軌、枕木等，反問港鐵的以上種種項目，近年是否都曾發生涉及維修的意外。除了專責基建的總經理，田北辰認為負責軌道維修的主管都要負責，又認為問題的成因，在於高層沒有向下施壓，以確保工作穩妥。田北辰指，路軌維修的監督失誤，是因為涉事者並無跟從指引行事，認為事態嚴重，上述兩人一定要撤換，將他們停職或革職。

田北辰憶述，他擔任九鐵主席時，曾有下屬批評他「責難文化」，而公司後來新增了「口頭警告」了事，但他一向認為，涉及維修事宜不可妥協，因為發生意外，可能牽涉人命傷亡。

高鐵月台無法裝幕門 籲加強監察

另外，早前有內地人從高鐵路軌通道非法入境本港，田北辰指，有關管理責任在於港鐵，但他亦指出，因為高鐵停靠月台時，列車門的位置無法作準，難以安裝月台幕門，以杜絕走進路軌的情況，他又呼籲管理月台的內地方面，要做好功夫，加強月台監察。