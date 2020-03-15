【新冠肺炎】商場清潔工一日僅獲一口罩　嘆大財團捐千萬抗疫諷刺

因應新型冠狀病毒疫情（俗稱「武漢肺炎」）肆虐，全球口罩供應緊張，對基層而言更是百上加斤。有商場外判清潔工表示，平時一更連加班時間長達15小時，以往領取口罩數目基本不設上限，惟至2月中，分發量突然收緊，「一日只係得一個」。 因應疫情狀況，清潔工工作量大增，但基本裝備卻「倒退」，更有同工擔心染病，自費購入護目鏡。他慨嘆，情況顯得各大財團捐千萬抗疫諷刺。 《香港01》分別向數大集團查詢，不少回覆指每日會為清潔工提供口罩，亦會按實際需要，派發所需裝備，當中包括恆基、信和、新世界。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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工作要洗厠所 惟取口罩由不設上限 變成一日一個

清潔管工張先生（化名）於九龍區商廈工作，「一半銷售服務，好多外來客，流量都好大」。他指，場內清潔工需清潔廁所、洗地，負責一切清潔工作，以前領取口罩基本不設上限，工友可按需要拿取，2月初情況開始緊張，「但當時都有1日3個」，但2月中旬便開始收緊，工友一日僅獲一個口罩。



張認為，情況相當不理想，「好多專業人士意見都講，處理排泄物等工作，4小時就應該換一次」。他透露，一更通常約10小時，但薪金微薄，工友不時加班，一更隨時長達15小時，「工作時間長，冷氣唔係長期開，洗手間空氣又唔流通，有時會焗到濕晒。」

清潔管工張先生（化名）透露，一更通常約10小時，但薪金微薄，工友不時加班，一更隨時長達15小時，惟近日每日僅獲發一個口罩。（資料圖片）

有公司只提供紙口罩

受疫情影響，各大商場紛紛加強清潔次數，清潔工作量大增，「抹門柄、電梯、地下」，但未見有額外「補水」，甚至連基本防疫裝備亦都欠奉。張說，大多在商場當眼位置工作的工友才獲發護目鏡，「始終喺門面，要見人呀嘛」。更令他感到諷刺的是，基於外判制度，大財團仿佛可置身事外，「捐千萬抗疫，但忽略清潔工需要」。



張表示，大部分商場都「出order」，工友一定要戴口罩工作。據其了解，同區商場基本上亦是「一日一口罩」，更有同行反映公司只提供紙口罩，遑說發放護目鏡，「有工友擔心風險故自行購買」。

新世界向外判工派「抗炎包」



《香港01》分別向新世界集團、恆基集團、信和集團、長實集團、新鴻基地產查詢。新世界表示，集團轄下商場400名清潔工，全為外判商聘請，外判商每日會提供口罩，若不足夠，集團亦會提供。集團較早前亦有派發有口罩、消毒噴霧及消毒濕紙巾予所有員工，包括外判工。

疫情肆疫，各大商場亦紛紛加強清潔工作，清潔工工作量大增。（資料圖片）

恆基、信和：每日按實際需要提供



恆基集團回覆指，管理公司採用外判商為旗下商場提供清潔服務，所有清潔工每日獲發1個口罩，若員工工作期間有需要更換，承辦商亦會提供。除口罩外，亦已準備保護衣和護目鏡，需要時提供額外支援。



信和集團則表示，集團旗下2,000名清潔工均為直接聘用。除量體溫及提供酒精搓手液外，集團亦每日提供口罩，並按實際需要提供手套、護目鏡和個人防護裝備等。



至於長實集團、新鴻基地產於截稿前則未有回覆。