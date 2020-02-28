20日完成看似不可能的夢。化學博士鄺士山（K Kwong）早前宣布，成功研發可換濾芯的口罩「HK MASK」。他接受《香港01》專訪表示，由找到濾芯生產廠至成功投入生產共用20日，特別感謝廠商配合，停機全心全意生產濾芯，使口罩能夠完全香港製造。 雖然過程中K Kwong清減了約6公斤，每日平均只睡個多小時，但他不感辛苦，因不忍港人要排口罩、搶消毒用品，「負責人應該要解釋下，甚至是謝罪。她對香港人不住。」他堅信港人能夠自救，製作團隊全是義工，「香港人是不會死。」

鄺士山 K Kwong 原本只是一名化學科講師，但不忍心港人要四周撲口罩而生產出HK Mask。（梁鵬威攝）

從研發到生產僅用20日

鄺士山（K Kwong）是前中文大學化學科講師，從反修例運動因講解催淚彈成為網絡紅人，至肺炎疫情，大家在網上紛紛向他請教抗疫用品的化學成分。

上周初，K Kwong宣布成功研發香港首個可換濾芯口罩「HK MASK」。原來他由接觸本地工程公司樂天淨化，整個合作至研發及生產過程只用了20日。「我們是第一批能夠生產口罩的團隊。」K Kwong 自豪地說，但為了計劃他清減了約6公斤，每日平均只睡個多小時。

談到為何要研發口罩，同屬銀髮族的K Kwong感嘆有長者要重用口罩，「我覺得很慘，為何香港人要捱這樣的生活呢？」政府有負責嗎？他回應：「負責人應該要解釋下，甚至是謝罪。她對香港人不住。」

K Kwong上周公布團隊成功研發可更換濾芯的布口罩，名為HK Mask。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

特首林鄭月娥曾指要節省口罩，所以多次記者會中未有戴上口罩。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

口罩濾層熔噴布升價10倍 打消設生產線念頭

香港鬧口罩荒，有商人自設生產線，為何想到生產濾芯呢？原來K Kwong在去年12月下旬已開始計劃生產本地口罩，惟合適的機械、原材料均要依賴外國資源。當中口罩的過濾層，即熔噴布原材料，因世界各地的需求大增、內地調控關係，公價由去年12月的2萬元人民幣一噸，近月已升價10倍至20萬元人民幣一噸。

在正常生活下每個口罩的售價只是幾亳子，生產商的利潤不高，故甚少香港廠商願意去做。K Kwong坦言，成立生產線並不可行，「每個外科口罩由2元升至20元？怎會有人去買？我們的目的是希望基層也能夠有口罩用。」

他沒有放棄繼續想辦法，結果發現香港雖無生產熔噴布，但卻擁有靜電紡絲（電紡 Electrospinning ）的技術。他說：「這個技術香港可以說是獨一無二，東南亞地方也沒有。」

樂天淨化工程的項目總監蔡子樂，手上是成功研發出來的Nanofiber。（梁鵬威攝）

香港擁有靜電紡絲技術 過濾效能可達99%

電紡，即利用電荷從液體中抽取微米至納米纖維，樂天淨化工程公司便是以該技術生產冷氣濾網，為醫院、食品廠作空氣過濾。K Kwong認為，若只生產口罩的濾芯，成本便可減少最少三分一，於是馬上聯絡對方，並獲對方一口答應。

利用電紡技術生產的濾芯，其過濾0.3微米的微細粒子效能可達99%，樂天淨化最初報價每塊濾芯為4元，但K Kwong堅持讓基層能負擔，要求將成本降至2元一塊，「我向他們說只要90%過濾，最重要是價錢。」因為約90%過濾效能已達到醫療級的ASTM Level 1。

K Kwong感謝樂天淨化的配合，為了提供濾芯而需要重新設定生產線，「他們犧牲很大，全間廠房只做這個（口罩濾芯），全心全意去做。」雙方合作的兩種濾芯Mircofiber、Nanofiber，過濾效能達82.54%及86%（偏差值+/-5%），前者已經投產，後者3月中月產量至少200萬塊。

HK MASK 是由外層及內層的布口罩，加入濾芯而成，使用者除濾芯外可重覆使用布口罩。（梁鵬威攝）

團隊多日努力，K Kwong說：「大家都是為同一個願望，希望多點香港人有口罩。」

外國廠商受啟發 冀合作生產濾芯

樂天淨化項目總監蔡子樂重申，只會協助香港人渡過這次難關，未來不會繼續生產濾芯。疫情後布口罩變成無用之物？K Kwong保證不會，因公開計劃時有外國廠商希望參與，但他希望首批口罩是完全香港生產而婉拒，但不排除未來會合作，「大家都受到啟發。」

最後，K Kwong寄語「香港人是不會死，香港人是很『犀利』，轉數很快」，面對今次疫情可以民間自救，「計劃沒有任何政府贊助，但我們是香港第一批能夠生產口罩的團隊。」製作團隊的20多全是義工，「大家真的無計（錢）。」而首批逾300個「HK MASK」會透過社企「棠樂匯坊」分派予有需要人士。