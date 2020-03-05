【新冠肺炎】逾200港人武漢乘包機今抵港　DSE考生、有線記者撤離

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情蔓延全球，政府陸續安排包機撤離滯留湖北省港人，昨日（4日）首兩班包機共接回244人返港，全部均需入住駿洋邨檢疫中心隔離14日。 今日第三班包機已於今日（5日）下午4時許抵港，第四班機則會於晚上9時抵港。政制及內地事務局長聶德權在Facebook表示，今日兩班包機將接載合共超過200人回港，最後一班包機包括幾名急於回港應考文憑試學生，而「留守」武漢逾一個月的有線新聞中國組記者翁維愷，亦登上第四班包機撤離。

3月5日，乘搭第三班包機的第二批滯留湖北港人分乘6輛旅遊巴前往駿洋邨。（黃廸雯攝）

▼3月5日第二日包機 武漢現場▼

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負責撤離行動的政制及內地事務局長聶德權於Facebook表示，今日的包機將接載合共超過200人回港，他感謝衞生署和醫管局人員參與行動，照顧孕婦和急需回港的嚴重病患者。

聶德權於晚上7時許發文指，最後一班包機將於7時半起飛，情況比昨天順暢。他表示，最後一班包機有幾名急著回港應考文憑試的學生，其中一名學生與母親滯留襄陽，今天需坐逾3小時巴士才到達武漢機場。他形容：「無論路途多顛簸，對兩母女來說，現在最重要的就是趕及考試，能夠上機回港，如釋重負。」

今日下午4時許第三班武漢包機抵港，6輛旅遊巴接載該批乘客前往駿洋邨檢疫中心，滯留武漢的工聯會前副理事長彭港祥接受無綫新聞訪問時表示，今日下午會乘包機回港。第四班包機預計晚上9時07分抵達香港國際機場，有線新聞中國組記者翁維愷將乘搭該班包機撤離武漢。

政制及內地事務局長聶德權表示，最後一班包機有幾名急著回港應考文憑試的學生，其中一名學生與母親滯留襄陽，今天需坐逾3小時巴士才到達武漢機場。（聶德權Facebook）

截至周四（5日）上午8時08分，全國確診病例80,429宗，累計2,984人死亡，50,079人治癒；重災區湖北省，確診病例67,332宗，累計2,871人死亡，38,568人治癒。