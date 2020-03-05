【新冠肺炎】澳門3000元消費卡3月中起接受登記　料5月可使用

新型冠狀病毒疫情持續，澳門政府早前宣布向永久及非永久居民發放面值3000元的電子消費卡。 澳門政府今日（5日）宣布，由3月中旬至3月底，居民可透過網上系統登記，4月中起可於指定時間及地點領取，料可於5月至7月持卡消費。 消費卡必須在澳門的餐飲、零售、生活百貨等場所消費扣帳，並以3個月為期限。

3月中旬至3月底，澳門居民可使用金融管理局的網上系統進行登記。（資料圖片）

澳門政府今日宣布，3月中旬至3月底，澳門居民可使用金融管理局的網上系統進行登記，並選取指定時間及地點領卡，包括32政府機構或130間銀行分行，而資料只會存在金管局網站內，以保障居民的個人資料。至4月中旬，居民可按已選取的指定時間及地點，出示身份證領卡，料可於5月份至7月份，居民可正式持卡消費。

澳門政府指，100多間銀行分行會派出前台櫃員，協助分派和辦理消費卡的領取服務，部分銀行更計劃於周末和假日也提供分派服務。現時本澳約八成的零售場所已安裝刷卡機，的士業界亦可以安裝刷卡機，相關公司將不收取安裝費用。

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消費卡必須在澳門的餐飲、零售、生活百貨等場所消費扣帳，並以3個月為期限。電子消費卡的對象為澳門特區永久性居民及澳門特區非永久性居民，預計開支為22億元。澳門政府指，期望消費卡及現金分享等措施推動本地消費提振內需，當疫情受控則推出措施擴大外需。

澳門政府將於未來公佈整項安排的細節，從不同途徑及方式讓居民獲取充足和及時的資訊。同時，將會開設專題網頁及熱線電話供市民查詢。