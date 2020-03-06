【新冠肺炎】失業率達3.4%　商界︰不少人放無薪假　差過03年沙士

本港最新的失業率升至3.4%為三年來新高，香港各界商會聯席會議昨與民建聯、新民黨、自由黨、經民聯開會。會席秘書長沈運龍今早（6日）在商台節目《在晴朗的一天出發》上促請政府的抗疫基金要快速行事，形容否則市況「冰封哂，畀個氧氣罩都救唔到。」他又指疫情下，不少人但求有工開，表面上失業率達3.4%，但實際上不少人被放無薪假，不知幾時可以復工，部分行業如運輸、酒店、導遊等從業員無工開，或者收入跌至以往的兩成，認為情況肯定差過2003年沙士。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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沈運龍透露昨日與政黨會面中，提出反對強積金對沖等，並希望抗疫基金要快速行事，指做出口生意、在內地設廠的商人被忽略，未有受惠津貼。他批評，政府反應緩慢，「樣樣都係跟住人做，澳門做完先做，新加坡做先做。」對於公務員加薪，指「聽到呢啲消息真係啼笑皆非」，認為應共度時艱。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，台灣業界料有十分一旅行社會倒閉，香港可能更嚴重。抗疫基金方面，他認為如目的是想保就業，較合理做法是，資助比率按員工人數或強積金供款。

與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）的就業情況嚴峻。（資料圖片）

教育中心聯盟發言人任偉豪表示，私營教育中心業內有六成員工停職，再延長復課的話，有八成表示會倒閉，涉約7000間。他指，有明星效應的補習天皇只是少數，九成都是開設在屋邨，惟財政預算案及「防疫抗疫基金」未有涵蓋該行業。任偉豪表示，顧慮學童健康風險，不適宜開課，期望政府的津貼涵蓋教育中心，現時平均每間教育中心每月成本15萬元，期望政府參考餐飲業提供20萬元的安排提供援助，即使未能覆蓋損失但「好過無」。

教育界立法會議員葉建源表示，收到業界求助指被政府致電要求停運，雖然近日口風有變，但政府的確是出了文件叫家長不好再去補習社，影響到補習社營運。他認為，如政府著手與業主協商減租，可直接幫助到業界。