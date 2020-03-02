【新冠肺炎】倘現病徵　衞生署建議避與家人同枱食飯、分房睡覺

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情持續在本港擴散，衞生署衞生防護中心今日（2日）建議，市民若有病徵除了應戴上口罩，在家中亦要盡量避免與家人接觸，可行的話應避免同枱食飯，甚至分房睡覺。由於目前社區已有隱形傳播鏈，當局建議不同住的子女盡量減少探訪年老父母， 並可考慮以視象對話取代，以減低傳播風險。 政府機構及部份私人機構今日起復工，馬會投注站亦重開，衞生署認為馬會等人流多的地方可免則免，如要去需戴口罩，「去完投注一定要洗手」。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，從目前的確診個案得知較多屬「聚集性爆發」，即同住家人、聚會、公司同事、佛堂等或有較高傳播風險，因此需注意個人衛生。

她建議市民若有病徵需戴口罩，但明白在家中較難全天候戴口罩，因此建議可行情況下，應與家人分開用餐及睡覺，減少與家人接觸。至於不同住的子女，她認為若父母年紀較大，應盡量減少見面，改以視像通話傾談，因為現時已有隱形傳播鏈，「唔知邊個會惹到其他家人」。

假日登山者亂丟口罩及垃圾「唔係幾好」

有不少市民假日均會選擇登山，在郊外趁機脫口罩呼吸新鮮空氣。張竹君指在公開露天的地方較室內好，至少空氣較流通，並非密集，但同樣要注重個人衛生，她不認同亂丟口罩及垃圾的行為。

馬會重開 衞生署提馬迷：「去完投注一定要洗手」

政府公務員及部份私人機構今日起恢復在辦公室工作，市面人流增加，而馬會投注站重開，各區投注站均現人龍。張竹君認為馬會等人流多的地方「可以唔去就唔好去」，若要前往應戴口罩，注重個人衛生，提醒市民「去完投注一定要洗手」。

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