【新冠肺炎】強制檢疫實施近一個月　17人企圖離港　2人面臨被控

新型冠狀病毒肺炎（又名武漢肺炎）疫情持續，港府自上月8日起實施強制檢疫，所有在14天內到內地的人來港後都需留在住所、酒店或檢疫中心14天。措施實施近一個月，食物及衞生局今天（6日）公布，截至3月5日，共有17名受強制檢疫的人士企圖離港，入境事務處已成功在口岸把他們截獲，衞生署亦隨即將他們送到檢疫營，並聯同警方展開調查。衞生署已對其中2名人士向法庭申請傳票，亦已提交7名人士的證據供律政司考慮提出檢控。

港府自2月8日起實施強制檢疫，所有在14天內到內地的人來港後都需留在住所、酒店或檢疫中心14天。 圖為深圳灣口岸。 （資料圖片／余俊亮攝）

食物及衞生局表示，措施實施至今大部分受檢疫人士都自律留在居所，政府亦已採取了一系列監察措施，包括紀律部隊人員協助上門進行突擊檢查，以及政府資訊科技總監辦公室透過通訊軟件的實時地點分享功能和電子手帶去確定受檢疫人士留在居所。

截至3月5日，共有17名受強制檢疫的人士企圖離港，入境事務處已成功在口岸把他們截獲，衞生署亦隨即將他們送到檢疫營，並聯同警方展開調查。經調查後，衞生署已對其中2名人士向法庭申請傳票。衞生署和警方已提交7名人士的證據供律政司考慮提出檢控。至於餘下人士，衞生署和警方正在整理和搜集更多證據。

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