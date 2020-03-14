新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情加劇，本港進一步擴大及調整海外抵港人士檢疫安排，強制家居檢疫今日起擴至過去14日曾到訪日、意、法、德、西班牙部份地區的人士，下周二（17日）擴至韓國和神根地區。有人為免影響家人，會選擇住酒店。 《香港01》記者本月初以顧客身份，向17間酒店或賓館查詢由韓國首爾返港，可否租住。部份酒店表示願意接待，但呼籲人客「誠實」，令其他入住者及職員有準備。 其中旺角智選假日酒店會設14日特別住宿優惠計劃，安排特別樓層予租住，但期間不會執房；此外，亦有五星級酒店稱會如常准許租房，不受影響。

系列報道

【新冠肺炎】旺角酒店提供14日檢疫住宿計劃 住特定樓層無人執房

【新冠肺炎】多間星級酒店拒住客作家居檢疫 部份最多連租三晚

現時不少酒店，在人客走進大門前均要先量度體溫。（香港01記者攝）

馬哥孛羅及萬麗海景接受入住

《香港01》記者於本周3日及4日，隨機以顧客身份致電及到訪17間酒店及賓館，查詢租住14日的房租價格，並申報日前由韓國首爾返港。

有星級酒店斷言暫時拒絕由內地、韓國、伊朗及意大利返港的市民入住，但仍有部份酒店願意接待。其中五星級的尖沙咀馬哥孛羅香港酒店及灣仔香港萬麗海景酒店職員表示，現時公司指引仍可接待近日由韓國返來的港人入住，稱未有特別房間安排，只要有「吉房」，一切如常。

（旺角智選假日酒店網頁圖片）

旺角智選假日職員：安排住指定樓層

有酒店稱已為需要檢疫人士「做好準備」，其中旺角智選假日酒店指有14日特別住宿優惠，呼籲要誠實申報，要求了解旅遊紀錄。

接線職員解釋，處理方式不同，當中不會提供執房服務，垃圾要放到房門外職員取走，建議客人三餐「叫外賣」，職員代放在門外，她又指會將有需要隔離的人士分配到同一樓層的房間，其他住客將不會於同一樓層留宿，比較安全。

（蘭桂坊酒店網頁相片）

香港珀麗尚品：不提供執房服務

香港珀麗尚品酒店則會安排較低樓層房間及不提供執房服務，職員解釋說：「始終渠口嘅水向下流，會比較好啲。」又稱只為客人將外賣放於房外，不予服務。

中環蘭桂坊酒店亦願意接待，但要出示有效入境證明，會檢查有關人士證件，需填寫健康申報表及每日探熱，強調房間價格一樣，同時又會歡迎有需要的醫護人員入住。至於美麗都大廈的微‧經典客棧，職員表示會提供預留特別房間予相關人士所居。

▼01實測 各酒店拒絕檢疫人士入住理由▼

+ 9 + 8 + 7

3月14日、17日再擴大檢疫範圍

由2月8日起，所有內地入境本港人士抵港後須要強制接受檢疫14日。由2月25日上午6時起，所有於抵港前14日曾到韓國大邱及慶尚北道的香港居民須入住檢疫中心進行檢疫。由韓國其他地方回港的香港居民則需要進行醫學監察14天。由3月1日起，所有於抵港前14日曾到意大利艾米利亞—羅馬涅、倫巴第或威尼托地區或伊朗的人士（不論是否香港居民）須入住檢疫中心接受檢疫。

記者向各所酒店查詢入住情況當日，由首爾返港人士只需要接受醫學監察，而所有拒絕由首爾返港的香港居民入住的酒店，同時表示拒絕內地返港的本地居民入住。

不過政府多番更改檢疫措施，原定今日起，過去14日從韓國、日本北海道等地抵港的人士須進入檢疫中心，但現時放寬至家居檢疫。

須進入檢疫中心檢疫：

抵港前14日曾到以下國家／地區的人士（不論是否香港居民）須入住檢疫中心進行檢疫

一）韓國大邱及慶尚北道（從3月17日零時零分起亦適用於非香港居民）

二）伊朗

三）意大利艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區

家居強制檢疫 ：

3月14日零時零分起，抵港前14日曾到以下國家／地區的人士（不論是否香港居民）需接受家居強制檢疫

一）意大利（艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區除外）

二）法國布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區

三）德國北萊茵－威斯特法倫州

四）日本北海道

五）西班牙拉里奥哈、馬德里及巴斯克地區



3月17日零時零分起，抵港前14日曾到以下國家／地區的人士（不論是否香港居民）需接受家居強制檢疫

一）韓國（大邱及慶尚北道除外）（亦適用於非香港居民）

二）歐洲神根地區，即奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利（艾米利亞－－羅馬涅、倫巴第及威尼托地區除外）、拉脫維亞、列支敦士登公國、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞共和國、西班牙、瑞典及瑞士