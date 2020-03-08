【新冠肺炎】陳茂波：派1萬元措施7月初接受申請　暑假開始派發

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，財政司司長陳茂波今日（8日）發表日誌指疫情何時受控還有待觀察，惟其對環球經濟已構成一定程度的影響。早前他在財政預算案中提出向年滿18歲或以上的香港永久居民，每人派發1萬元，目前的時間表將由7月初接受申請，並在暑假期間開始派發現金。

陳茂波在網誌中表示，全球供應鏈、物流鏈已受到疫情干擾，人流和商貿往來大幅減少亦遏抑市場需求，重挫消費。他指早前預算案中宣布金額達1200億元的逆周期措施，正是期望可為幾近冰封的市面提供一些支援。

▼《財政預算案2020》措施▼

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他指出，關於向年滿18歲或以上的香港永久居民派發1萬元的措施，政府正在全力推進籌備，包括透過電子銀行或實體表格登記，收表渠道及發放款項的安排，並正與銀行業界磋商、以建立相關系統並進行測試，務求做到手續簡便，方便市民，同時亦保障個人資料私隱和安全。目前的時間表是七月初開始接受申請，並在暑假期間開始派發現金。

陳茂波指，今次派現金的申請資格亦相對簡單，例如只要在2020/21財政年度內，即明年3月31日或之前符合年滿18歲香港永久性居民資格便可以申請，並以明年的12月31日為截止申請日期，希望讓一些在臨近限期前才符合資格的人，在更換身份證後有充裕時間提出申請。

他又說，政府會聯絡各商會，推動商界推出不同的優惠計劃，讓市民受惠，同時讓今次約700億元現金派發計劃得到更大的效益。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼