【新冠肺炎】袁國勇料疫情難完結　入夏紓緩惟年底或有逆向輸入

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，本港至今(3月8日)累計有109宗確診及1宗疑似個案。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日受訪時預計疫情不會完結，夏天可能有所紓緩，但到冬天可能出現「逆向輸入」，即由海外其他地方將病毒再帶入本港，他呼籲市民繼續做好個人衞生，守得愈久，就有更大機會等到有效的疫苗及藥物。至於有指，內地疫情可於下月受控，袁國勇稱目前未知，需待內地全面復工才能評估。 袁國勇日前曾指「疫症源頭未必是中國」，他受訪時再解釋，可以肯定疫症爆發的開始在武漢，但若不能在武漢華南海鮮市場的動物身上找出今次的病毒，則無法確定動物源頭。

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香港大學微生物學系講座教授袁國勇接受無綫電視節目《講清講楚》時，預計新型肺炎的疫情不會完結，他解釋踏入夏天疫情可能有所紓緩，但至冬天時可能會有「逆向輸入」，例如由南半球重新輸入香港。

本港疫情主要受輸入個案影響

袁國勇認為，本港過去兩個月守得頗好，每日增加一至兩宗個案，但本港情況主要受內地及其他國家的輸入個案影響，近期海外如南韓、意大利等地疫情嚴重，已開始出現逆向輸入個案。

除了觀察外地的確診個案宗數外，他認為要同時了解該國家輸出幾多個案至其他國家。以印度為例，當地的病毒測試能力較弱，公共衛生不理想，目前印度已輸出個案至本港、英美、歐洲等地，顯示當地疫情頗嚴重，港府需加倍留意，亦要小心南亞人士聚居地方有無個案出現。

有指內地疫情可於下月基本受控，袁國勇坦言目前未知，需待內地全面復工，以及視乎市民有無做好個人衛生而定。

袁國勇自疫情爆發以來，多次見傳媒交代疫情發展。（資料圖片／羅君豪攝）

夏天能否外遊及除口罩？袁國勇稱「要再傾」

袁國勇續指，疫情若紓緩，市民特別是長者及長期病患人士亦需要持續注意衛生，若有做好手衛生、正確戴口罩、以及保持社交距離，可能復工及復課都無大問題，仍算是繼續「半圍堵」的策略。

對於喜好外遊的港人，袁國勇提醒現時市民如非必要不應到海外疫區，因為市民有機會在外地感染再將病毒帶入香港，至於夏天以至年底能否擺脫口罩及外遊，袁國勇認為需再商討。他提醒市民若守得愈久，就愈大機會等到相應的抗病毒藥物或疫苗，市民應繼續保護自己減低疫情擴散風險。

可以肯定疫症爆發開始在武漢 動物源頭未明

袁國勇日前曾提到「疫症源頭未必是中國」，他再解釋是由於野味產地未必在中國，或由東南亞國家運抵中國，最應深究的是，為何我們歷經2003年沙士的慘痛教訓後，至今日仍在販賣及食用野味。

他提到「可以肯定疫症爆發嘅開始喺武漢、係真實嘅」，但若一日未能在武漢華南海鮮市場找到帶同樣病樣的動物，則無法確定今次疫症的動物源頭。

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