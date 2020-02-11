【武漢肺炎】袁國勇籲港人積極面對疫情　勿互相指責　做好自己

「武漢肺炎」肆虐，本港最新的確診個案已增至49宗。港大醫學院微生物學系傳染病學講座教授袁國勇，今天（11日）亦有出席衞生署的例行記者會，他在會上呼籲市民應以樂觀積極態度面對疫情，不要在這時候互相指責，令大家洩氣，又叫大家要做好個人防疫措施，並說：「如果大家都做好自己，傳染鏈會斷，唔好悲觀。」被問到政府封關是否太遲時，他坦言：「如果早啲梗係好啲，但相信政府都有自己困難，大家都要理解。」又指目前未見有在酒店及醫院等地方大型爆發，更稱：「有排都未要認輸啦。」

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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指開始時個案上升難免

袁國勇認為，要應對疫症，首要是控制源頭，現時跨境人流已減至十分低，他承認早前確有旅客從疫區來港，也有不少香港人從內地回港，在社區傳播病毒，但他說：「就算減低人流，開頭（個案數目）點都會升。」他認為，現時市民應該做好自己，除了戴口罩、勤洗手外，也應減少參與聚會，包括打邊爐、打麻雀、返教會等，又說：「如果大家都做好，傳染鏈會斷，唔好悲觀。」

長康邨情況受控勸大家勿洩氣

他指出，2003年沙士時，本港有酒店、醫院及屋苑都出現大規模爆發，但今次酒店和醫院都未見有爆發，而長康邨的情況亦完全受控，袁說：「咁快就洩氣同覺得本地疫症控制唔到？我覺得完全無咁嘅事。我覺得我地應該要有信心，做好應該要做嘅嘢，唔好互相指責，令大家都洩氣。」

被問到政府封關是否太遲時，他直言「如果早啲梗係好啲，但相信政府都有自己困難，大家都要理解。」 （高仲明攝）

人流降低後14天才知政策成效

被問到如果政府及早封關，是否更有效阻止疫情蔓延，袁國勇直言：「幾時能夠將個關口人流減到最低，幾時實施，如果早啲梗係好啲，但相信政府都有自己困難，大家都要理解。」他認為，當政府把人流減到最低後再過14天，就可知道政策的成效，又再次強調說：「一定有出路，只要大家齊心去做就得。」

對於「大爆發」的定義，袁國勇認為，如果衞生署職員都無法逐個個案去追查密切接觸者，或醫院也無法負擔大量病人，就屬於大爆發，他稱，目前仍可採用圍堵策略，盡量阻止大爆發發生，又說：「有排都未要認輸啦！」