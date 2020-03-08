【新冠肺炎】大埔遊行反指定診所選址　警噴胡椒噴霧制服多人

因應新型冠狀毒(即武漢肺炎)疫情，醫管局早前公布18間指定診所的名單，可以接收輕微發燒或出現上呼吸道感染病徵的病人。 在大埔的賽馬會普通科門診診所亦在名單之上，繼2月中有居民發起遊行提出反對後，今日（8日）區內再舉辦居民大會諮詢有關事宜，其間有逾百人遊行至海寶花園，警方一度舉藍旗指現場人士正參與非法集結，其後防暴警在安祥路及安慈路交界進行大拘捕，出動胡椒噴霧，至少5人被帶走。

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下午2時許遊行開始前，已有數部警車在集合點外戒備，有警員下車巡視並截查身穿黑衣人士，一度舉胡椒球槍及胡椒噴霧驅趕記者離開。至3時左右，海寶花園外數十名年輕人被要求出示身份證，有指揮官透過揚聲器呼籲「路過、要返屋企盡快離開，否則可能觸犯刑事罪行。」近百市民留低表達不滿。警方先後舉黃旗及藍旗，警告不要靠近警察封鎖線及離開。

下午近4時，遊行人士開始沿安慈路出發，警方於橋上舉藍旗；逾百名遊行人士沒有理會警方警告，繼續高呼口號，沿安埔路進發，在大埔超級城外遊行。遊行人士隨後走出安祥路的行車路，佔據一條行車線。

警員一度舉槍及胡椒噴霧驅趕記者離開。（盧翊銘攝）

有黑衣人其後在安祥路放路障，警方再舉藍旗，及後防暴警到場，並多次噴胡椒噴霧，多名記者被噴中。下午近4時半左右，防暴警及便衣警在安祥路及安慈路交界圍捕示威者，在路中心再舉藍旗並多輪追截，至少5人被帶走。

對於位於大埔汀角路的大埔賽馬會普通科門診診所今日遭噴漆，醫院管理局發言人表示，於普通科門診診所再次遭受惡意破壞，予以嚴重譴責。醫管局呼籲停止破壞行為，並已將有關事件交警方處理及加強診所的保安。

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