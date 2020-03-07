【新冠肺炎】定點監測反應差　政府改推全港診所免費驗、盼減標籤

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，政府將「加強化驗室監察計畫」推展至全港私家醫生，私家醫生可為有病徵人士收集樣本，交化驗所免費進行新冠病毒測試。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（7日）解釋，早前推行的定點監測反應不好，為避免標籤效應，故一視同仁，將在全港西醫診所開展計劃。 疫情遍及世界各地，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，目前公院、普通科門診及專科門診系統已可查核港人過去兩周有否出入境紀錄，呼籲病人如實提供病徵、病歷及外遊紀錄，直言若醫護懷疑有人提供誤導或虛假資料，會通報衛生署，交警方跟進。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，目前公院、普通科門診及專科門診系統已可查核港人過去兩周有否出入境紀錄。（李澤彤攝）

張竹君：醫生憂無病人 亦憂有大批病人湧現

有研究顯示逾半確診者初期沒發燒，衛生署本月初曾將深喉唾液測試擴至50個定點監測私家醫生，希望在診所層面篩查出更多輕微病徵患者。但不少醫生憂慮被標籤未有參加。張竹君今日（7日）承認定點監測計劃反應不好，只收到少量樣本，包括有醫生憂慮標籤效應，沒病人到診，亦有醫生擔心大批病人湧現，故政府希望一視同仁，當平常化驗處理。

張竹君又指，昨日已去信全港私家醫生，通知政府將擴展免費化驗新冠肺炎病毒計劃，即病人的上呼吸道及深喉唾液樣本亦可免費化驗，而政府會再與化驗所溝通，有需要會將補充資料交私家醫生。

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若醫護懷疑病人暪報 會呈衛生署交警方跟進

疫情遍及全球，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，聆聽到醫管局同事意見，早前已請入境處同事協助，更改醫院系統。由2月10日起醫管局急症室已能查閱到診港人過去兩星期有否出入境紀錄。現時系統已適用於公院、專科門診及普通科門診，意味著醫管局可查看99%病人過去兩周的出入境紀錄。至於會否加入其他國籍護照？食物及衛生局局長陳肇始今日表示，正考慮讓公立醫院醫護查看持外國護照病人的出入境紀錄。而庾慧玲稱會聽取前線同事意見，若有需要而系統可行，會與入境處溝通，考慮需否作進一步安排。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）今日（7日）解釋，早前推行的定點監測反應不好，為避免標籤效應，故一視同仁，將在全港西醫診所開展計劃。（李澤彤攝）

庾慧玲重申，系統提供資料屬輔助性質，只供參考，由於系統只知悉病人有否出境，詳細的外遊紀、接觸史或有否病徵等，仍依賴病人提供。她再次呼籲病人如實向醫護提供病徵、病歷及外遊紀錄，以獲適切治療、減低前線醫護受感染風險；她直言若懷疑病人提供誤導或虛假資料，會通報衛生署，交警方跟進。