【新冠肺炎】大埔遊行反指定診所選址　警晚上帶走至少3名區議員

新型冠狀病毒（即「武漢肺炎」）疫情持續，周日（8日）下午逾百人參加大埔遊行，反對區內指定診所的選址。期間，防暴警一度圍捕多人，指現場涉非法集結，出動胡椒噴霧，並帶走至少5人。直到同日晚上，至少3名大埔區區議員被警方帶走，分別是文念志、姚鈞豪、連桷璋，暫未知是否與遊行有關。

根據姚鈞豪facebook最新一則帖文，他、連桷璋、文念志三人晚上被捕。（facebook截圖）

由民主派地區工作者組成的「大埔民主聯盟」晚上約11時30分，於facebook發文，提及文念志議員、姚鈞豪議員、連桷璋議員、他們的議員助理及數名街坊於晚上被捕。現時已有律師在大埔警署跟進，其他區內議員亦已到場，要求警方交代詳情。

根據大埔區區議員姚鈞豪facebook專頁，指連桷璋、姚鈞豪二人晚上於大埔太和路被截查，其後被捕。另一位區議員文念志則於大埔超級城C區被捕，並被帶上警車。

醫管局早前公布18間指定診所的名單，可以接收輕微發燒或出現上呼吸道感染病徵的病人，大埔賽馬會普通科門診診所亦在名單之上，繼2月中有居民發起遊行提出反對後，今日區內再舉辦居民大會諮詢有關事宜，其間逾百人遊行至海寶花園。警方一度舉起藍旗，警告現場人士正參與非法集結，其後防暴警在安祥路及安慈路交界進行大拘捕，至少5人被帶走。警方亦出動胡椒噴霧，有記者、區議員被噴中。