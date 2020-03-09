【新冠肺炎】袁國勇：疫情全球大流行　七成人有抗體才能截斷傳播

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情未平， 港大微生物學系講座教授袁國勇今早（9日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，現時病毒已在全球大流行，相信在北半球進入夏季時，病毒很可能在南半球爆發，再傳病例到本港。他又稱，當70%人口有抗體，疫情才得以紓緩。 他建議港府，可考慮要求來自疫區的入境人士在抵港前，先在當地接受14天檢疫，並接受病毒測試後才來港；又或者要求他們甫抵港便接受病毒測試。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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袁國勇說，現時新型冠狀病毒已在全球擴散，各疫區有很大的傳鏈，難以切斷；當北半球進入夏季，南半球便會步入冬季，而澳洲等國家已出現病例，相信很大機會在冬天爆發，再傳病例到本港。他直言，現時病毒已在全球大流行，「世衞宣唔宣布唔係好大分別，部分人已對世衞失去信任」。

袁又稱，隨疫情發展，病毒在人體產生變化，病毒毒性變得輕微。譬如在鑽石公主號回港的人士，九人確診，僅一人出現病徵，「算係一個好消息」。

擔心香港有錢都買唔到疫苗

袁又指，有人類「天然免疫」、身體內有抗體，病毒才有可能消失，而根據在內地的經驗，暫時未有病人感染後再感染第二次，而港大測試發現，確診者出院後，血液內抗體含量高，估計人類受感染後，至少免疫5至10年。「依家有大約0.1%人口有抗體，數字會每年增加5%，去到70%人口有抗體，病毒就好難傳開，疫情先會紓緩。」他又說，製作疫苗1至2年的事，但香港無辦法造藥和疫苗，擔心屆時「有錢都買唔到」。

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片／羅君豪攝）

可考慮要求入境人士先在當地檢疫

袁國勇坦言，本港無法禁止所有人入境以堵截病毒。他建議港府，可考慮要求來自疫區的入境人士在抵港前，先在當地接受14天檢疫，並接受病毒測試後才來港，在港全程戴上口罩；又或者要求他們甫抵港便接受病毒測試，在港全程戴上口罩。