【智慧燈柱】專責委員會倡委專家定期檢討　續爭取區議會支持

政府於不同地區安裝智慧燈柱，早前引起關於私隱的爭議。政府今日（9日）公布由多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會提交的報告，指智慧燈柱是5G網絡建設的重要基礎建設，一致同意應繼續推行智慧燈柱試驗計劃，並支持在智慧燈柱上安裝無私隱問題的裝置，如氣象感應器、空氣質素感應器等，又建議採用更能保障私隱的科技方案，取代攝影機和藍牙探測器，訂立嚴格、可信及具透明度的管治制度。報告又促請政府安裝任何新增應用功能時，都應向巿民開誠布公，並建議委託獨立第三方專家，定期檢討保安及私隱。身兼委員會召集人的政府資訊科技總監林偉喬表示，會爭取相關區議會支持。

委員會支持政府在智慧燈柱上安裝5項無私隱問題的裝置，包括︰發光二極管（LED）燈、氣象感應器、空氣質素感應器、熱能探測器、無線射頻識別（RFID）標籤、用作確認燈柱地理位置的地理二維碼和藍牙傳送器。

報告：應取締攝影機及藍牙探測器

為回應公眾對部分應用的私隱關注，委員會有三項建議，包括︰用更能保障私隱的科技方案，取代攝影機和藍牙探測器；訂立嚴格、可信及具透明度的管治制度，在安裝任何新增智慧燈柱應用前進行檢視和審批，並就有關決定向巿民開誠布公；及委託獨立第三方專家，定期就智慧燈柱的技術、功能、應用和裝置進行保安和私隱檢討，以確保符合相關法例和國際標準。

身兼委員會召集人的政府資訊科技總監林偉表示，政府會依據委員會的建議，修訂試驗計劃的應用和執行安排，並會爭取區議會支持繼續推行計劃。