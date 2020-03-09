【新冠肺炎】衞署邀收集唾液交化驗所　私家醫生：專業非運送樣本

因應新型冠狀病毒疫情持續擴散，當局擴大原本只在公立醫院推行的「加強化驗室監察」計劃，衞生署邀請全港私家醫生及醫院今日（9日）起，協助收集病人的呼吸道或深喉唾液樣本，轉交衞生署的公共衞生化驗服務處做病毒化驗，香港醫學會估算僅兩成私家醫生願參加。 衞生署向私家醫生指，病人應將口水樣本交回私家醫生的診所，再由醫生轉交予私家化驗所，並於同日內轉交衞生署。惟衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（8日）仍稱，需再聯絡化驗所確定運送安排。有私家醫生受訪時表明，會要求病人收集樣本後直接送到相關化驗所；亦有家庭醫生指出，醫生的專業「在於診斷，並非運送樣本」，政府若調整收集樣本安排，料會多幾倍私家醫生願參與計劃。

衞生署於3月6日向私家醫生發信，邀請全港醫生參與加強化驗室監測計劃，信中提到相應流程，包括私家醫生可為發燒或有呼吸道感染徵狀的病人、尤其是潛伏期間有外遊史的病人收集其呼吸道樣本，做法有二，分別是由醫護採病人的鼻咽拭子（NPS）樣本，或派發樣本瓶予病人，由病人翌日早上自行收集深喉唾液樣本再交回化驗。

運送方法方面，信中列明，樣本應由病人於收集樣本的同日交回私家醫生診所，收集到的樣本需送往認可的私家化驗所，再由化驗所交予衞生署的公共衞生服務化驗處。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日曾提到，由於醫生不時會送樣本予化驗所，相信此安排較方便，但細節仍需與私家化驗所商討。

何仲平：會要求病人自行送樣本到化驗所

醫學會會長何仲平透露會參加此計劃，但其診所的做法是將樣本瓶派給病人，讓他們在翌日早上收集樣本後，直接交到相關化驗室，惟他指出衞生署仍未公布參與計劃的化驗所名單。

私家醫生：交樣本予化驗所有時限 病人可直接交樣本回門診

家庭醫生鄭志文受訪時則稱，自己的診所與政府門診相距不遠，病人若到門診交樣本更直接，因此未有參與計劃。他指出參與計劃的其他考慮在於存放病人口水樣本的限制，由於衞生署不建議樣本留過夜，但化驗所一般每日只會派人到診所收集一次樣本，若錯過收集樣本的時間，就必須想辦法存放樣本。此外，一般私家診所只設放置疫苗及需冷藏藥物的雪櫃，未必再有第三個雪櫃存放樣本，亦是私家醫生的難處。

鄭志文續稱，若由私家診所收集唾液樣本，送往私人化驗所，再由化驗所負責運送樣本至衞生署，整個過程繁複。鄭志文稱，醫生的專業在於診斷病人並非運送樣本，建議當局可考慮要求病人直接將樣本交往普通科門診，減省運送時間，相信若政府願調整流程，願參與計劃的醫生數目將會倍增。

郭家麒建議可在政府門診設樣本收集站，病人自行交樣本。（資料圖片） 議員：可在政府門診設樣本收集站 本身是醫生的立法會議員郭家麒直言，私家診所沒有人手運送病人樣本，而且診所非24小時營業，或會出現延誤運送情況。對於有醫生打算讓病人自行將深喉唾液樣本交至化驗所，郭表示此做法也不可取，因為病人有機會已受感染，不應四處遊走；而樣本亦存在播毒風險，需要小心、以防菌方式處理，譬如運送前後也應徹底洗手。 他認為，得出化驗結果後，相關人員應即時通知病人，不應再隔著私家醫生溝通，以盡快安排隔離治療。他建議，「最好喺急症室、普通科門診診所有樣本收集站，病人直接拎過去就最方便。」 對於醫學會會長何仲平估計，全港約有兩成普通科醫生樂意參與計劃。郭家麒坦言對此數字感到意外，「以為有更多醫生願意出一分力」。他表示，衞生署對私家醫生的支援不足，倘能解決由醫生負責運送樣本的問題，相信會有更多醫生參加。

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