醫管局63間門診17間急症室可供市民交深喉唾液　一文看清名單

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，醫院管理局早前將「加強化驗室監測」計劃擴展至急症室及普通科門診病人後，在3,700多名病人中找到3名確診者。 醫管局今天（3日）公布全港可供市民檢驗深喉唾液的63間普通科門診診所及17間急症室名單，市民在這些地點求診時，如醫生認為有需要，就會發放一個樣本瓶，市民回家後自行採集深喉唾液後，交回診所或急症室，當局就會進行病毒檢測，以化驗是否患上新型病毒。

▼採集深喉唾液方法▼

醫管局自2月19日起，配合衞生防護中心轄下科學委員會的建議，把 「加強化驗室監察計劃」由住院病人擴闊至急症室及普通科門診診所的18歲或以上、發燒及有呼吸道症狀或輕微肺炎的求診病人，期望檢測社區內的2019冠狀病毒病輕微個案，同時更全面掌握病毒的流行病學情況。

該計劃於2月28日進一步擴展至包括18歲以下病人，以及經主診醫生臨床評估有需要的發燒或呼吸道病徵病人。

由明天起，監察計劃的檢測範圍會進一步擴闊至涵蓋流感、副流感、鼻病毒等約10種病毒，即病人的樣本除了會進行新型病毒的測試外，會同時檢測有無常見呼吸道感染病毒。

醫管局指，考慮到診所空間限制及化驗樣本運送流程等因素，是次計劃涵蓋63間普通科門診診所及17間急症室，而計劃屬於監察性質，而非診斷服務。

根據名單，可以提供深喉唾液檢測服務的普通科診所分布在全港十八區，每區的診所由1至6間不等，包括灣仔區貝夫人普通科門診診所、油尖旺區李寶椿普通科門診診所、離島區北大嶼山社區健康中心等。急症室就包括屯門醫院、威爾斯親王醫院等。