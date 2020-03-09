【新冠肺炎】社署派百萬口罩予住宿服務單位　議員促增社福支援

立法會福利事務委員今日（9日）召開會議，討論在疫情下，弱勢社群的社福支援。社署副署長林嘉泰在會上透露，已將100萬個口罩，分發予逾1,200個住宿照顧服務單位。 會上有立法會議員關注特殊教育需要學童、長者、殘疾人士等，在疫情下的需要。林嘉泰回覆指，部分社福服務將逐步恢復，社署亦有與相關機構商討，探討恢復訓練服務、擴大上門服務的可能。

社會福利署副署長（服務）林嘉泰在會上表示，已將100萬個口罩，分發給1280個住宿照顧服務單位。（直播截圖）

社會福利署副署長（服務）林嘉泰在會上表示，已將100萬個口罩，分發給1280個住宿照顧服務單位，供職員使用。另外，社署亦向津助服務單位和安老院和殘疾人士院舍，提供兩輪特別津貼購買防疫裝備，分別為5000元或3000元。林補充，有市民捐贈口罩予服務使用者，社署日後會向日間服務單位派發口罩。

工黨議員張超雄表示，受疫情影響，家居照顧服務暫停，有長者、殘疾人士缺乏照顧。（資料圖片）

公民黨議員郭家麒表示，有特殊教育需要學童停課留在家中，部分家長未能陪伴。林嘉泰表示，已與部分學前康復服務營運機構商討，在家長願意及保障機構員工健康情況下，恢復不同程度的個別訓練服務。



工黨議員張超雄亦關注，因家居照顧服務暫停，部分長者、殘疾人士缺乏照顧，「例如沖涼，有幾區老人家完全停晒，你叫啲老人家兩個月唔沖涼得唔得？」林表示，社福服務將逐步恢復，亦會與相關機構商討，擴大上門服務的可能。

社署表示，暫未收到有院舍職員放無薪假的投訴。（資料圖片）

工聯會議員陸頌雄則引述調查，有社福界員工稱被放無薪假，形容情況不理想。林嘉泰回應指，社署暫未收到放無薪假的投訴，但有收到相關資料，正在了解情況中。