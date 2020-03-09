【新冠肺炎】男子滯留武漢醫院可出院︰財政有困難　望盡快返港

新型冠狀病毒引起的肺炎（又稱武漢肺炎）疫情爆發，湖北省1月因應疫情封城，港府上周兩日安排四班包機優先接回在武漢及有緊急需要的港人。民建聯立法會議員葛珮帆表示，近日再接獲一宗滯留於湖北港人的求助個案。事主楊先生去年12月底在武漢進行手術，儘管已獲院方表明康復可以出院，但衛生署指他做個人手術的滯留原因，未有安排他乘搭首批包機返港。他現時仍滯留武漢市一家醫院，經過70餘日，財政亦出現困難，希望香港政府能夠體諒他盡快安排返港。葛珮帆表示已經向政府部門反映緊急個案情況。

▼港府包機接回武漢港人現場圖片▼

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患者滯留湖北恩施市

葛珮帆指，早前民建聯轉介給政府的19宗緊急個案中，有長期病患的袁先生，現時仍然滯留在湖北恩施市，希望政府可以盡快安排他返回香港。鑒於兩人的急切訴求，葛珮帆表示，已向政府部門反映，要求跟進協助他們及其他有緊急情況的滯留港人，盡快安排他們返港。

葛珮帆引述政府回覆指，現時需要密切監察首批撤離港人的健康狀況，等待新冠肺炎的檢測結果，確定有多少人確診外，同時還需顧及本港的醫療負擔能力，有預算確保香港檢疫中心及醫療體系可以承擔後，才可制訂詳細計劃，撤離滯留於湖北的其他港人。

▼武漢肺炎全國逾八萬人感染 人傳人未斷▼