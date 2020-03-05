【新冠肺炎】首批武漢包機撤離469名港人　6人體溫不達標被拒登機

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情蔓延全球，政府陸續安排包機撤離滯留湖北省港人，首批四班包機悉數抵港，合共接回469名港人，包括孕婦、應屆文憑試（DSE）學生及「留守」武漢逾一個月的有線新聞中國組記者翁維愷。 親赴武漢的政制及內地事務局長聶德權明言，接下來的星期再有包機的機會不大。入境處處長曾國衞表示，整個過程暢順，順利將絕大部分港人接回香港，當局會繼續與未能上包機的港人聯絡提供協助。

3月5日，乘搭第三班包機的第二批滯留湖北港人分乘6輛旅遊巴前往駿洋邨。（黃廸雯攝）

第三班及第四班撤離武漢包機，分別於今日下午4時許及晚上9時許抵港。聶德權返港後表示，國泰港龍行政總裁亦親自參與行動，兩日的包機合共接回469名港人，當中379人來自武漢、90人來自其餘湖北省市，急需撤離的人士中包括14名孕婦、21名緊急醫療需要人士及應屆文憑試（DSE）學生。昨日首兩班包機共接回244名港人，今日兩班班包機共接回225名港人，包括第三班包機的97人、第四班包機的128人。

港府收3,900人求助 未來一周難再有包機

聶德權指，原本預計533人乘坐包機，實際落差涉及64人，佔12%，兩日期間共有6人未能通過體溫檢測而被拒上機。曾國衞形容，整個過程暢順，順利將絕大部分港人接回香港，會繼續與未能上包機的港人聯絡提供協助。

聶德權續指，目前湖北省共有13宗港人確診個案，港府收到的求助個案涉及超過3,900人，減去首批包機的港人後，仍有相當人數。被問及何時才會撤離湖北省其他港人，聶表示會繼續制訂詳細計劃，同時需顧及本港的醫療負擔能力，以及需密切監察首批撤離港人的健康狀況，但他表明在接下來的星期再有包機的機會不大。

負責撤離行動的政制及內地事務局長聶德權入境處處長曾國衞，兩日來均隨包機親赴武漢。（盧翊銘攝）

民建聯立法會議員葛珮帆今日傍晚稱，滯留湖北省恩施市、懷孕10周香港孕婦小產，急需回港進行人工流產手術。聶德權指，恩施的個案剛剛才知悉，會繼續跟進當地港人的情況。他又說，恩施市距離武漢市超過460公里，車程逾7小時，當局需作詳細安排。

聶德權被問及武漢回港後需否隔離，他回應指，條例豁免強制檢疫適用範圍包括政府工作人員，而這兩天的行動均按衛生專家的建議做足保護措施，衞生署專家評估後認為他們毋須隔離，但要作醫學監察。至於撤離港人中涉及的香港永久居民及非永久居民人數，聶德權指暫未有實際數字。