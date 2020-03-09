房委會擬調高公屋入息限額　議員批未能跟上最低工資　促檢討機制

房委會建議上調2020/21年度公屋入息和資產限額，平均5.4%和3.4%。立法會房屋事務委員會今日（9日）討論有關建議。 會上有立法會議員提出，房委會的機制未能與最低工資掛勾，令基層容易超出入息限額，建議房委會應檢討機制。房屋署署長唐智強回應，指本港未來5年公營房屋供應不足，在有限的房屋資源下應先照顧最有需要幫助的人。

立法會議員尹兆堅認為應檢討相關機制。（資料圖片）

立法會房屋事務委員會今日開會，立法會議員尹兆堅在會上批評，房委會現時度調整公屋入息及資產限額的機制未能與最低工資掛勾，舉例指若一對夫婦即使獲最低工資，入息已達19,500元，高於調整後的二人入息上限的19,430元。他稱，房委會於調整限額時加入名義工資指數、甲類消費物價指數等作平衡，但質疑成效不彰，顯示現行機制出現問題，認為應檢討機制。

促加快土地供應

立法會議員盧偉國稱，機械式計算得出結果難以作討論，但本港二人家庭月入僅得2萬元，若根據新調整限額，二人未能申請公屋，但同時難以租住私樓單位，認為屬社會問題。他稱，明白若放寬限額將致更多人申請，但礙於土地供應不足，指政府處境屬「巧婦難為無米炊」，應加快土地供應。

房委會建議上調公屋入息限額，二人家庭月入逾1.9萬可申請上樓。(資料圖片)

增逾10萬人合資格申請

房屋署署長唐智強稱，本港未來5年提供10萬個公營房屋單位，但承認數目仍然不足，在土地資源有限的情況下，應先照顧最需要幫助的人，例如先幫助工時不能夠太長的基層市民。他稱，在今次調整入息限額後，仍多約十多萬人符合申請資格。他又指認為現行機制最好，調整後的入息限額已高於統計處公布的二人家庭入息中位數，但明白月入2萬多現時難租住單位。

他又提到，由運房局牽頭、研究租金管制的小組正籌備相關工作，希望獲得立法會撥款後，可在今年年中展開。

房屋委員會按現行機制檢討後，建議上調2020/21年度公屋入息和資產限額，平均5.4%和3.4%。其中，單身人士入息限額增幅最多，上調8.2%至12,800元；而二人家庭亦上調至19,430元。

至於資產限額方面，2人家庭由34.8萬增加至36萬。房委會估計，約16萬個私樓非業主戶符合新入息資格，較去年增近9,000戶，新的入息及資產限額將於4月1日生效，房委會資助房屋小組將在明日（10日）舉行會議決定。