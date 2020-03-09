【港產口罩】執笠倉口罩生產機抵港　HKTVmall無塵車間通過檢測

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，市面上口罩需求殷切，早前不少私人機構均從海外訂購製造口罩的機器，以設立本地口罩生產線。 家品雜貨店「執笠倉」創辦人蘇曉芬「七嫂」，今日（9日）在社交專頁宣布，經過一個半月的周旋，製作口罩的機器終於抵港，即將可投入製作口罩。「七嫂」回覆《香港01》查詢，暫時預計下周會預售，由於仍在準備當中，未有確實的數量。 此外，網購平台「HKTV mall」亦宣布作口罩生產的無塵車間日前通過檢測。

家品雜貨店「執笠倉」創辦人蘇曉芬「七嫂」在社交網站宣布，用作製作口罩的機器抵港，指夫婦二人在過去的一個半月，除買賣口罩外，抽出大部分時間處理設立口罩工廠的事宜。她續指自己並非最快做大、非最財雄勢大，同時肯定成品售價不會是最便宜，但指自己有心及言出必行。

此外，「HKTV mall」亦在社交網站宣布，用作口罩生產的無塵車間在上周末通過檢測，符合ISO 14644-1標準，將在兩周後有證書。不過，文中提到仍在等待口罩機到達。「HKTV mall」上月宣布以20萬美金購入製作口罩的機器，並於月中指原材料亦到貨，料可生產100萬個口罩。