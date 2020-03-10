【新冠肺炎】商經局：10旅行團涉260人在泰國　50團已取消

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，截至昨天（9日）本港累計共錄得115宗確診個案。立法會今日（10日）召開開衛生事務委員會特別會議，討論香港預防及控制2019冠狀病毒病的措施。 商務及經濟發展局首席助理秘書長連庭欣表示，現時10個香港旅行團在泰國，涉及260名旅客，另有50個旅行團已取消。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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食物及衞生局局長陳肇始（梁鵬威攝）

黃碧雲：家居檢疫大廈名單滯後

【12:48】民主黨立法會議員黃碧雲關注，衞生署發布的家居檢疫人士大廈名單，不滿數據嚴重滯後，「最新名單的最後檢疫日期為3月16日，扣除14日即代表數據是3月2日的名單，滯後了8日。」她認為名單滯後會使市民感憂慮，並在會議上要求署方加快更新數據，惟對方以數據太多，更新需時為由，未有交代確實的更新所需時間。

黃碧雲要求政府將疫廈名單需要每日更新，並按18區分列數據，以便市民查詢。另外，名單亦應通知民政事務處，有利各大廈法團預早清潔，「好像公屋經理也不知道數據，非常離譜。」

對於政府改變抗疫策略，黃碧雲認為內地的疫情未回落，政府及市民都不應放鬆。她擔心，機場仍然對外開放，認為政府要做得徹底一點，「只填健康申報表是不足。」

她又批評，政府意圖將疫情包裝作風土病處理，「這樣認命、投降、放棄的態度，我們民主黨是完全不接受」，重申防護是不能鬆懈。

醫管局：「cut（截單）得好緊要，訂貨好困難」

【12:08】醫院管理局質素及安全總監鍾健禮表示，好擔心同事防護衣問題，7個聯網每日都會開會更新有關存貨數字，全部聯網差不多情況，貨倉的補貨趕不及。他說：「始終最缺N95，好想給同事用 但主要做作霧化。他透露N95口罩向美國訂，「cut（截單）得好緊要，訂貨好困難」，隨着疫情發展，向不少地區訂購亦趨困難，反而內地的訂購情況較好。

現時10個香港旅行團在泰國

【11:50】商務及經濟發展局首席助理秘書長連庭欣表示，現時10個香港旅行團在泰國，涉及260名旅客，另有50個旅行團已取消。保安局副秘書長林淑儀表示，透過香港駐泰國經貿辦事處了解情況，在港政府有同泰國駐港溝通。被問到泰國是否對入境旅客作強制隔離14日，該國不同部門有不同說法，林淑儀指訊息太快，讓泰國有不同做法，市民如需外遊需注意當地情況。

陳志全：是香港「全民自救」 個個戴口罩

立法會議員陳志全指出，疫情仍然非常嚴峻，相信官員都不敢講疫情受控。而本港數字115宗確診個案，與全球比較相對較低，特首林鄭月娥便沾沾自喜；「覺得自己都做得幾好 比人哋好。」他批評，香港政府做得未如理想，慢幾拍，「3月8日才正經去做(所有機場抵港旅客)健康申報，點解要迫到最後先做」。他認為是香港「全民自救」 個個戴口罩、醫護罷工促有限度封關。