【新冠肺炎】 「本土口罩」今午1時官網預購　2萬個籌1分鐘派完

全城抗疫，口罩供應緊張。社企「masHker 本土好罩」今（10日）於網上公開預售自家生產口罩，共派發二萬張籌號，預計最快下月底出貨。「masHker 本土好罩」又實踐「買二捐一」理念，買家凡購入兩盒口罩，社企將捐贈一盒，予指定病友組織。
與此同時，連鎖美妝護理店「莎莎」亦預告將於今日下午1時，於官網發售防疫產品及口罩，其中口罩限購1800件，每人限購兩件。
《香港01》實測兩個口罩銷售點開售情況；記者今準時登入 「本土好罩」官網，惟輸入電郵後，即被告知籌號已派完，換言之，由預售至售罄，僅歷時1分鐘。「莎莎」方面，記者登入後，則獲告知要等候約1個多小時，共有約3.9萬人同時供排隊進入網店選購。
記者今準時登入 「本土好罩」官網，惟輸入電郵後，即被告知籌號已派完，換言之，由預售至售罄，僅歷時1分鐘。(「本土好罩」官網截圖)
「本土好罩」團隊上月組成，今日開始網上預售口罩，最快下月送貨，5月把捐贈的口罩送給病友組織。（資料圖片/梁鵬威攝）
「本土好罩」口罩預購網址：按此
莎莎口罩發售網址：按此
「masHker 本土好罩」今接受預購，每人限購4盒口罩。(「masHker 本土好罩」FB專頁截圖)
「masHker 本土好罩」由4位80、90後年輕人合夥，並在葵興自設無塵廠房，兩部全自動口罩生產機最快本周抵港，以每日工作16小時計算，每日可生產10萬個口罩，每月則600萬個；若24小時運作，更可月產1,000萬個口罩。預計4月初可投產，4月底出貨。
今次預售口罩價為248元，包括兩盒共102片自家用口罩，另加額外一盒由社企捐贈給指定病友組織的口罩。每人最多限購4盒。
「莎莎」則會於官網發售日本品牌「Fitty」成人口罩7個裝，每件29.9元，共發售1800件，每人限購兩件。此外，亦同步發售「抗疫心意包」，包括5片韓國KF94口罩、義大利品牌免沖消毒搓手液兩件、及韓國抗菌消毒濕紙巾兩包，每份抗疫包售價是142元，共有800套存貨，每人限購1套。
記者登入「莎莎」官網後，獲告知要等候約1個多小時，共有約3.9萬人同時輪候進入網店選購。 (「莎莎」官網截圖)
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