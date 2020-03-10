【新冠肺炎】 「本土口罩」今午1時官網預購　2萬個籌1分鐘派完

全城抗疫，口罩供應緊張。社企「masHker 本土好罩」今（10日）於網上公開預售自家生產口罩，共派發二萬張籌號，預計最快下月底出貨。「masHker 本土好罩」又實踐「買二捐一」理念，買家凡購入兩盒口罩，社企將捐贈一盒，予指定病友組織。

與此同時，連鎖美妝護理店「莎莎」亦預告將於今日下午1時，於官網發售防疫產品及口罩，其中口罩限購1800件，每人限購兩件。

《香港01》實測兩個口罩銷售點開售情況；記者今準時登入 「本土好罩」官網，惟輸入電郵後，即被告知籌號已派完，換言之，由預售至售罄，僅歷時1分鐘。「莎莎」方面，記者登入後，則獲告知要等候約1個多小時，共有約3.9萬人同時供排隊進入網店選購。