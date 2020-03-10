【逃犯條例】謝振中出席葵青區區會　否認「警民衝突」指控

反對修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮持續多月未息，曾任警察公共關係科總警司、現任葵青警區指揮官謝振中今日（10日）出席葵青區議會，交代葵青區去年罪案數字，指整體治安情況與全港相若，區內錄得的整體罪案總數是2,962宗，較2018年增加19.9%。會議上有多名區議員豎立「查警暴，止警謊」的標語，並高叫相關口號。 謝振中又在會上否認議程內「警民衝突」用詞，解釋有人犯罪才會有警員出動。他又透露葵青區有四成罪行屬跨區罪行，犯罪者並非該區居民，強調「犯法本身就係錯」，認為違法行為嚴重損害法治基石。

警方早前公布數字，去年全港上半年罪案數字比2018年同期下跌百分之4.7%，然而反修例運動導致持續多月動盪，不單抵銷了上半年的跌幅，至年底整體罪案數字更錄得升幅。就葵青區而言，謝振中表示，去年暴力罪案增加79宗至584宗，升幅達15.6%。他續言上升較顯著的罪案可以分為兩類。

葵青區縱火案升1.6倍

第一類是因反修例相關的激進示威直接衍生的罪案，包括妨礙公安罪行、縱火、刑事毀壞、藏有非法工具、藏有攻擊性武器、襲警以及拒捕等。當中縱火由21宗增加至54宗，升逾1.6倍。而藏有攻擊性武器大增86.4%；刑事毁壞亦增加211宗至484宗，上升77.3%。謝振中續言，去年葵青區亦有至少50組交通燈及38條馬路等設施被破壞。

而第二類是受到間接影響的罪行類別，謝振中解釋由於防罪工作及資源因反修例事件而被攤薄，令行劫、爆竊、搶掠、車內盜竊等罪犯有機可乘，其中擅自取去交通工具的罪案，由前年的27宗，增加至46宗，上升70.4%。而犯罪被捕人數方面，10至15歲的少年罪犯錄得5.6%跌幅，16至20歲的青年罪犯則增加28宗至134宗，上升26.4%。

會議開始時有議員提出規程問題，要求場內非傳媒及工作人員離席，一名便衣警員隨即離場。對於會上其中一項議程是討論「葵青區內多宗警民衝突事件」，謝振中在開場發言中否認事件為「警民衝突」，認為事件往往是有人先違法，警方其後執法，否認「衝突」用詞。他強調警方對罪行「零容忍」，未來會繼續嚴正執法、以情報主導打擊罪案，並與社區單位加強溝通。

謝振中又批評，不少人「英雄化」罪案，「指鹿為馬」，反問席間區議員「對唔對得住選民？」不少區議員則反駁其說法，指警方包庇同袍，濫權濫捕。

謝：無「警暴」問題

同為立法會議員的葵青區區議員尹兆堅直斥，警方在過去反修例運動期間，「有警員用粗言穢語問候父親母親，啲警察衝出嚟就起棍打」，質疑警方的行為為何不算是「衝突」、「警暴」。謝振中則再否認「警暴」指控，多次指「市民守法意識薄弱」，又謂不少人忽略警方執法前發生的事情，重申情況往往都很混亂。

另外，區議員郭子健指反修例運動中有不少被捕者在被捕後，未能見律師及家人等，批評警方莫視被捕者權益，續言「街坊市民見到警方都會驚。」謝振中同意被捕者在被捕後的處理程序是有改善空間，會「優化程序」，惟他解釋指因運動中有大批人士被捕，加上有人不願被知悉其身份等原因，造成拘留時間較以往長。

區議員梁永權在會上引述街坊指，形容警方為「揸住碌棍嘅仆X」，批評警方警力用於拘捕市民等人。謝振中隨即指對梁永權的用詞表示「唔認同」，又指不理解他所說的人士為何人。對於多名區議員就區內的違泊問題嚴重，謝振中則回應指，未來會逐漸減少防暴警員，並會加強對違泊的處理工作。